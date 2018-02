Les avantages des médicaments génériques ont été discutés par les profession­nels de santé et de médicaments, hier. Ils recommandent leur consommation.

A promouvoir. Les médicaments génériques sont incontournables. Ils présentent des avantages économiques cruciaux, autant pour le pays que pour sa population.

C’est le fait saillant du 27e Congrès de la Fédération Pharmaceu­tique de l’océan Indien et le salon de la Pharmacie qui se tiennent au Centre de conférence internationale (CCI) à Ivato, hier et ce jour.

Dans son intervention sur « Les médicaments génériques », le Pr Rabenja Rapelanoro Fahafahantsoa, spécialiste en dermatologie, a indiqué, entre autres, qu’ils présentent un moindre coût et moins de composantes associées. Leur prix serait, globalement, « 50% moins cher » que celui des médicaments spécifiques. À ce prix, leur promotion et leur vulgarisation devraient permettre à tous les ménages, notamment, ceux avec un faible revenu, d’avoir accès au soin.

Accessible

Les génériques engen­drent, en outre, une hausse des chiffres d’affaires chez les professionnels de médicaments, ainsi que la création d’emploi direct et indirect.

L’accessibilité à ces médicaments se serait améliorée dans l’océan Indien. Malheu­reusement, bien qu’ils soient « à la portée de tous », beaucoup hésitent encore à les utiliser. Au lieu de consommer du paracétamol, certains préfèrent des médicaments spécifiques à la place, pour le « même résultat », mais à un écart de prix exorbitant. « Rien à craindre », rassurent les pharmaciens. « 90 % des molécules sont déjà fabriqués dans les pays émergeants, comme l’Asie et l’Inde (principal producteur des médicaments génériques). Il n’y a donc pas de grandes différences entre les génériques et les spécifiques », explique le Dr Edwin Mora, président de l’Association des pharmaciens à Mada­gascar.

La communication pour la vulgarisation de ces médicaments serait jusqu’ici défaillante. Certains médecins s’abstiendraient encore à les prescrire à leurs patients. « Beaucoup ne connaissent pas encore les génériques », affirme un pharmacien d’officine dans le Nord de la Grande île. Il faudra, toutefois, être prudent dans l’importation des génériques, pour éviter que de « faux médicaments », circulent.

Réussite du congrès des pharmaciens

Le 27e Congrès de la Fédération Pharmaceutique de l’Océan Indien et le salon de Pharmacie au CCI à Ivato a été une réussite. Ils ont réuni des pharmaciens provenant des îles sœurs. Autour de cinq cent cinquante personnes ont été présentes au premier jour. Une trentaine de conférenciers participent à l’événement et une cinquantaine de stands peuvent y être visités. L’évènement clôturera ce jour.

Miangaly Ralitera