L’AVC est tenu pour la cause de plus de 20% des décès au centre hospitalier universitaire Joseph Raseta à Befelatanana. Les victimes de cet accident sont de plus en plus jeunes.

Mort subite. Lalaina, nom d’emprunt, vient de perdre son mari, dans des circonstances inattendues, la semaine dernière. Il a été emmené d’urgence au centre hospitalier universitaire Joseph Raseta à Befelatanana (CHU JRB), après être tombé dans l’inconscience en rentrant de son travail. « Il se plaignait juste d’avoir eu mal à la tête, avant de rejoindre son bureau. Il n’y avait plus grand-chose à faire le soir, il aurait fait une grande hémorragie cérébrale, selon les médecins », déplore cette jeune veuve, samedi.

Son mari avait tout juste la trentaine, à son décès. Il a été victime d’un accident vasculaire cérébral (AVC).

Autour des 20% des personnes décédées dans cet hôpital sont victimes d’AVC, selon les statistiques.

En 2016, sur les mille neuf cent quarante huit décès répertoriés dans tous ses services, les quatre cent trente huit sont causés par l’AVC. Entre janvier et juin de cette année, deux cent dix-huit sur les neuf cent quatre vingt treize décédés ont succombé suite à cette maladie.

Jeunes

Autres chiffres inquiétants dans ce centre de référence des AVC, près de la majorité des patients atteints de cette maladie meurent. 47,71% en 2016 et 44,76% entre janvier et juin de cette année. Presque la totalité des victimes sont âgées de plus de 25 ans et sont majoritairement des hommes.

Les médecins spécialistes ont constaté depuis quelques temps le rajeunissement des malades. « L’âge moyen des malades tourne autour de la cinquantaine chez nous alors qu’ à l’étranger, l’AVC ne touche que les personnes âgées. Ils font encore partie des populations actives et doivent encore subvenir aux besoins de leur famille et voilà qu’ils sont condamnés », souligne le Dr Julien Razafi­mahefa, neurologue au CHU JRB.

L’hypertension artérielle est, généralement, héréditaire.

Il y a également des facteurs de risque, à savoir la consommation excessive d’huile animale, d’aliments farineux et d’autres encore. La négligence du contrôle de la tension artérielle pourrait engendrer l’AVC.

« L’hypertension artérielle n’a pas de symptômes. Il ne faut donc pas attendre d’avoir mal à la tête ou à la nuque ou encore de se sentir fatigué pour contrôler sa tension artérielle. Il faut faire le contrôle si quelqu’un dans la famille en a déjà été victime. Au fur et à mesure qu’elle reste élevée, l’accident se produit », explique ce spécialiste qui précise que les médicaments sont à vie pour les personnes touchées par ce problème d’hypertension artérielle.

MiangalyRalitera