La campagne de traitement médicamenteux de masse sur la bilharziose, la filarioze lymphatique et les géohelminthiases a pris du retard, faute de moyen.

Du retard. Des médicaments de traitement des maladies tropicales négligées, seraient bloqués au sein du ministère de la Santé publique, actuellement. Il s’agirait du traitement de la filariose et des géohelminthiases, des dons de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). « La distribution de ces médicaments a été programmée pour novembre ou décembre 2016, mais il n’y a pas de bailleurs pour financer leur transport au niveau des districts sanitaires cibles, et la rémunération des personnes qui vont assurer la distribution des médicaments au niveau des bénéficiaires », rapporte le Dr Samuel Hermas Andrianarisoa, chargé de programme de lutte contre les maladies tropicales négligées de l’OMS, hier. La distribution de ces médicaments appartiendrait au ministère de la Santé publique, en partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale, rajoute cette source.

La campagne de traitement médicamenteux de masse des maladies tropicales négligées, aurait toujours connu un problème de financement. « En 2012, 600 000 médicaments ont été périmés, dans le centre de stockage, car il n’y avait pas de moyen pour assurer leur répartition», poursuit le Dr Samuel Hermas Andrianarisoa.

Tâche difficile

Du côté du ministère de la Santé publique, l’on explique que ce problème n’est pas forcément financier. « Cela peut relever de la procédure. La distribution des médicaments est une tâche difficile et on doit bien l’étudier », souligne le professeur Willy Randriamarotia, directeur de cabinet du ministère de la Santé publique.

Toutefois, la répartition du « Praziquantel », un médicament de prévention et de traitement de la bilharziose, a déjà commencé, en fin janvier, grâce à un bailleur contacté par l’OMS.

50% des enfants à Madagascar seraient atteints par la bilharziose, et 103 districts de santé sur les 113 existants, dont Antananarivo, sont touchés par cette mala­die chronique provoquée par des vers de parasite, selon le rapport de ce responsable de l’OMS. Il rajoute que dans la région d’Itasy, le taux de prévalence est très élevé, variant de 6% à 55%, chez les enfants de 6 à 14 ans. « C’est pourquoi il est important de lancer la lutte contre les

maladies tropicales négligées au niveau des établissements scolaires », termine la source.

Miangaly Ralitera