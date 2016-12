Plusieurs médicaments de spécialité font défaut sur les rayons de certaines pharmacies. Par ailleurs, la hausse des prix de certains médicaments est constatée.

Des pharmaciens signalent la rupture de stock de plusieurs médicaments. « Cela fait deux jours qu’on n’a pas trouvé ces médicaments auprès de nos grossistes habituels. Ce sont, pourtant, des médicaments qui n’ont presque jamais été en rupture de stock », explique Antoine Razafin­dranaivo, responsable des commandes dans une pharmacie du centre-ville, la semaine dernière. Dans cette pharmacie, au cours de cette semaine, près de dix types de médicaments sont en rupture de stock. Il s’agit, entre autres, des médicaments de traitement des problèmes de tension artérielle et cardiovasculaire, de l’asthme, du calcium, mais aussi des méthodes contraceptives, selon quelques pharmaciens d’Antananarivo-ville. Ce sont, pourtant, des médicaments très utilisés.

Un responsable en grossiste pharmaceutique affirme l’existence de rupture de stock pour certains médicaments. « Certains laboratoires européens ont suspendu la fabrication de quelques médicaments. Ce qui a conduit à la rupture de stock de ces produits », explique cette source.

Hausse de prix

La hausse des prix de certains médicaments est également constatée, notamment, ceux de spécialité. « Le tarif des médicaments de traitement de la tension artérielle a connu une hausse ainsi que ceux pour traiter l’aphte, chez l’enfant », a soutenu un responsable d’une pharmacie à Ampefiloha, hier. Les médicaments fabriqués en Europe seraient les principaux concernés par cette augmentation, et cela fait un peu moins d’un mois que la hausse aurait été appliquée à Madagascar, d’après un pharmacien.

Un membre de l’ordre des pharmaciens indique, pourtant, que cela fait un an que cette hausse des médicaments européens, a été sentie. Une augmentation qui varierait de 50 % à 100 %. Les facteurs seraient multiples. On parle entre autres, de la dévaluation de l’ariary, du coût du transport des médicaments jusqu’à la Grande île. Dernièrement, on parle de la hausse des tarifs de médicaments en Europe qui atteignent même jusqu’au triplement du coût, selon la presse internationale, ces derniers temps.

Si les médicaments de spécialité ont une tendance à la hausse, une promotion est appliquée sur les médicaments génériques, en cette fin d’année. Cette promotion ne sera que temporaire. Une hausse serait mise en vigueur après cette offre promotionnelle.

Miangaly Ralitera et Fanomezana Rasolomahery