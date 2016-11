L’un des plus grands hôpitaux d’Antananarivo, Befelatanana, commence sérieusement à étouffer. L’extension de ses services débutera en 2017.

Droit au but. Le Pr Mamy Randria, directeur du Centre hospitalier universitaire Joseph Raseta Befelatanana (CHU JRB), 90 ans cette année, a étalé tous les maux de son établissement, devant le Président de la République.

« Nous profitons de votre présence pour solliciter auprès de vous la restauration de ces quelques points », lance-t-il à l’endroit du chef d’État.

C’était, hier, dans le cadre de l’inauguration des passerelles de l’hôpital à laquelle a assisté Hery Rajaonari­mampianina.

La liste a été longue. Le directeur a parlé, entre autres, de la défaillance de la capacité d’accueil dans la plupart des services, notamment les urgences, la réanimation, l’unité de soins intensifs en cardiologie (USIC).

« Les malades n’arrivent ici qu’à un stade avancé de la maladie, ce qui rend la tâche difficile », explique-t-il.

Au niveau du service des urgences, par exemple, les salles ne peuvent accueillir qu’une dizaine de patients. Pourtant, le nombre de malades peut atteindre jusqu’à une vingtaine.

« Dans ce cas, nous mettons simplement les malades sur des brancards, faute d’espace », enchaîne-t-il. C’est ainsi alors que nous constatons souvent des malades dans les couloirs de ce service des urgences.

Réhabilitation

Même les salles d’hospitalisation ne sont pas suffisantes, à savoir celles de la neurologie, où parfois, les patients doivent attendre que des lits soient libérés pour être admis à ce service, ou parfois, ils sont placés dans d’autres services. En tout, ce grand hôpital a cinq cens lits, mais ses malades dépassent largement ce chiffre. Par ailleurs, le matériel existant, comme les scanners et la radiographie numérique, ne suffiraient plus aux besoins.

Hery Rajaonarimam­pianina a promis de voir ce qu’il peut faire. La réhabilitation du bâtiment « Pavillon 44 », qui n’est plus fonctionnel depuis plusieurs années, sera une des concrétisations de sa promesse. C’est le fruit de la collaboration entre l’État et le groupe Filatex. Le début des travaux est prévu au début de l’année 2017, et la réception en 2018. La durée des travaux est de 18 mois. Le rez-de-chaussée de ce bâtiment devra accueillir les urgences, et le premier étage, l’USIC.

Antananarivo compte quatre grands hôpitaux publics, actuellement. À part le CHU JRB, il y a également le CHU Joseph Ravoahangy Andria­navalona, le CHU Andoha­tapenaka et Anosiala. Tous les quatre sont fonctionnels, mais les services existants

au CHU Andoha­tape­naka et Anosiala sont encore limités, entrainant le débordement des deux autres.

Miangaly Ralitera