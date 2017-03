Dans le cadre de la lutte contre la cécité, des dépistages auront lieu et des lunettes seront attribuées aux élèves des écoles primaires publiques (EPP) par le Lions Sight First Madagascar (LSFM). La signature d’un protocole d’accord s’est déroulée hier, entre le ministère de l’Éducation nationale et le LSFM, au siège du ministère à Anosy. Il s’agit d’un projet « Réfractions et lunettes volets Enfants des écoles primaires » pour les enfants de 6, 10, 14 ans dans les EPP, initié par le LSFM et financé par la Branche humanitaire de l’Église de Jésus Christ des Saints des derniers jours.

D’après Olivier Rabenjamina, président du LSFM, il s’agit du traitement des yeux des élèves au niveau des EPP. Ces tranches d’âge ont été choisies spécialement car l’association ne peut pas encore s’occuper de tous les élèves. Cette action a pour objectif de promouvoir la santé en milieu scolaire.

430 écoles primaires publiques dans la direction régionale de l’éducation nationale (DREN) Analamanga, bénéficieront de ce projet dont 93 EPP d’Antananarivo Renivohitra, 172 d’Antanana-rivo Avaradrano, 150 d’Antananarivo Atsimon-drano et 15 EPP d’Ambohidratrimo.

Afin de procéder à la sélection, les enseignants recevront des formations. Des tests se feront au niveau des élèves. Les élèves qui n’ont pas réussi le test, seront aminés au centre de vision du LSFM par des bus du LSFM, afin d’être traités. Les médecins ophtalmologues leur procureront des lunettes, si besoin. Des consultations gratuites par des ophtalmologues se feront, si la maladie ne peut être corrigée par les lunettes. Le projet commencera cette année et se terminera en 2019.

Mamisoa Antonia