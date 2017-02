Dans le cadre de la célébration du centenaire du Lions Club international, cette association envisage un dépistage des problèmes de la vue, au niveau des écoles primaires publiques (EPP). Ce projet devrait démarrer en mars. À ce début, ses membres interviendront dans 300 établissements scolaires d’Antananarivo et ses environs, pour cibler des milliers d’élèves. « La maladie oculaire est un facteur de blocage pour l’épanouissement de l’enfant. Alors que la majorité des parents d’élèves dans les écoles publiques ne disposent pas de moyen pour le traitement de la maladie. C’est dans ce contexte que nous avons initié ce projet », a indiqué hier, Fidy Rakotozafy, gouverneur du district 403 B2, à Ivandry.

Ce projet est ambitieux. Le Lions Club prévoit de former les enseignants à faire eux-mêmes le dépistage. « Ceux qui présentent de vrais problèmes de la vue seront emmenés au centre hospitalier universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona (CHU JRA) à Ampefiloha, pour le traitement. Ce traitement sera gratuit, par contre, ils devront payer 4 000 ariary, pour l’achat d’une paire de lunettes », poursuit Fidy Rakotozafy. Ce projet devrait durer 3 ans.

Le Lions Club Interna­tional mène une lutte de longue haleine, pour l’élimination de la cécité à Madagascar, à travers l’association Lions Sight First Madagascar. Soixante-quinze mille individus ont bénéficié de la chirurgie de la cataracte, depuis le lancement du projet, en 1998.

Miangaly Ralitera/ Fanomezana Rasolomahery