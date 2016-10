Julietta Onabanjo, directrice Régionale du Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) pour l’Afrique Australe et de l’Est, entame sa mission de six jours à Madagascar. Arrivée dimanche, elle a visité, hier, le Centre Hospitalier Univer­sitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona Ampefiloha (CHU JRA) et le Centre Hospitalier Universitaire de Gynécologie Obstétrique de Befelatanana (CHUGOB), accompagnée du directeur général du ministère de la Santé publique, Heline Ramihantaniarivo, hier. Cette délégation a pu voir, entre autres, les réalisations du service Urologie A, le centre modèle en planification familiale du CHU JRA, les réalisations de la maternité ainsi que le bloc opératoire ATU du CHU GOB.

Durant le premier semestre de l’an 2016, 680 femmes victimes de fistule ont bénéficié de l’opération. L’objectif est de réparer 1 500 femmes jusqu’à la fin de l’année. Au centre modèle en Planification familiale du CHU JRA, 1 200 utilisateurs ont été enregistrés depuis son inauguration en juillet 2016.

« Cette visite a donné une opportunité de partager la situation de la santé en général à Madagascar, et plus particulièrement celle des nouveaux-nés, des enfants et des mères ainsi que d’apprécier le partenariat entre l’État Malagasy à travers le Ministère de la Santé et UNFPA », a indiqué un communiqué publié dans le cadre de cette visite. Julietta Onabanjo partira pour Tuléar, jeudi, pour visiter des centres de santé. Elle quitte Madagascar, samedi, pour s’envoler vers les Comores.

Miangaly Ralitera