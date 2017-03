Des religieuses japonaises ont reçu leur certificat. En reconnaissance de 25 années de missions médicales.

Avec 25 ans d’expérience, je pourrais dire que la médecine à Madagascar ne peut pas se développer sans l’aide extérieure, telle est l’une des révélations de Soeur Hirama dans son discours, hier, lors de la remise des certificats d’honneur dans la résidence de l’ambassade du Japon à Ivandry. Cette religieuse est l’une des courageuses missionnaires japonaises qui ont oeuvré pour la médecine malgache depuis 25 ans.

Elles étaient trois à arriver à Mada­gascar depuis les années 70 dont Soeur Satoko Hirama en tant qu’infirmière en 1992, Soeur Yukie Makino en tant que sage femme depuis 1979 et Soeur Yoshika Endo en 1981. Cette dernière est décédée en 2006.

En signe de reconnaissance de leur contribution à Madagascar, des certificats d’honneur leur ont été remis, hier, par l’ambassadeur japonais à Mada­gascar, Ichiro Ogasawara. Ces certificats ont été signés par le ministre des affaires étrangères japonaises, Fumio Kishida. Dans son témoignage, Soeur Hirama constate que la situation a Mada­gascar s’est beaucoup améliorée car, à son arrivée, la peste faisait rage.

Coopération malgacho-nippone

Néanmoins, des points forts ont été relevés sur la santé de la mère et de l’enfant. « Les cas de décès les plus nombreux à Madagascar sont ceux des parturientes. Actuel­lement, 469 sur 10 000 meurent lors de l’accouchement.

43 % des enfants de moins de 5 ans meurent en raison de malnutrition », souligne t-elle. Selon elle, la formation de personnes qualifiées en nutrition est nécessaire pour Madagascar.

La coopération malgacho-nippone ne date pas d’hier. Ces trois soeurs ont ouvert la porte sur l’octroi de diverses aides du Japon. Depuis 2011, les opérations sur les fentes labio-palatines à la Clinique Ave Maria d’Antsirabe ont été appuyées financièrementpar le Japon.

Chaque année, ces deux religieuses coordonnent l’arrivée des missions médicales de l’université de Shawo pour des campagnes de 10 jours d’opérations chirurgicales des enfants souffrant de fentes labio-palatines. Le centre médical à Ankadifotsy est devenu « polyclinique St François d’Assise »en 2013 grâce à l’appui matériel et financier du Japan Overseas Mis­sionary Activity Sponso­ring (Jomas). Actuellement, 26 jeunes volontaires japonaises sont réparties dans toute l’île. La moitié d’entre elles se spécialise dans le domaine de la santé. Des projets axés sur la santé et la gestion de l’eau dans le Sud de Madagascar mis en oeuvre avec l’Unicef, à hauteur de 5 millions de dollars, est déjà en cours.

Mamisoa Antonia