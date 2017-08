L’anémie touche un large champ de victimes sur les hautes terres centrales. Une grande carence en fer est évoquée.

L’anémie constitue un problème de santé publique sur les hautes terres centrales, selon le Dr Harinelina Randriamasiari­jaona, chef de service de la nutrition au sein du ministère de la Santé publique. Sur les 35% de femmes et les 65% d’enfants des victimes, la grande majorité seraient recensées sur les hautes terres. « Nous consom­mons peu d’aliments riches en fer, ici. Par ailleurs, pour une raison géographique, des produits agricoles ne sont plus très riches en éléments nutritifs, suite à l’abondance des précipitations. Il n’est plus certain que les cressons renferment beaucoup de fer », précise ce médecin.

Décès

La réduction du taux d’allaitement exclusif, à seulement 51%, engendrerait également ce problème. C’était à l’hôtel Ibis Ankorondrano, hier, dans le cadre d’un séminaire de restitution des premiers résultats de l’étude préparatoire de l’initiative pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique (IFNA) lancé par le gouvernement japonais.

Fatigue, perte de mémoire, chute des cheveux, palpitations ou encore difficultés respiratoires, ce sont les symptômes d’une carence en fer. « Elle pourrait rendre rapidement une personne très flasque, en cas de maladie. Elle pourrait, également, être un facteur de risque de décès chez les parturientes, au cas où celles-ci font une hémorragie », souligne le Dr Harinelina Randriamasiarijaona.

Des campagnes de distribution de suppléments de fer et des anti-parasites sont effectuées par le ministère de la Santé publique périodiquement, pour réduire le risque d’anémie. L’office national de nutrition (ONN) y intervient, également.

« Nous prenons en charge les adolescentes, les femmes enceintes et les nouveaux-nés jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de 2 ans », explique Hasina Rafamantanantsoa, responsable de coordination de la sécurisation nutritionnelle et alimentaire auprès de l’ONN. La consommation des fruits de mer est recommandée.

Manque de synergie

Le problème de coordination et de synergie dans la mise en œuvre des actions de lutte contre la malnutrition chronique a été soulevé, hier, lors de la restitution des premiers résultats sur l’étude préparatoire de l’IFNA, soutenue par l’Agence japonaise de coopération internationale (Jica). La coordination s’arrêterait au niveau régional, alors qu’elle devrait être opérationnelle jusqu’au niveau de la communauté. La lutte contre la malnutrition chronique nécessite une intervention multisectorielle.

Miangaly Ralitera