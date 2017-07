La conservation de vaccins tant en zone urbaine que rurale nécessite l’utilisation d’une chaîne de froid. Et pas n’importe laquelle.

Danger imminent en cas de négligence. Les formations sanitaires devraient disposer de réfrigérateurs pour bien conserver les unités de vaccin. Il existe des aléas telle la coupure d’électricité qui les endommage. Parfois, l’utilisation de glacière n’assure pas une bonne préservation des doses. « La conservation des vaccins dans des appareils non homologués et qui ne garantissent pas une température stable (entre 2 et 8 degrés Celsius), expose le vaccin à une perte de son efficacité », affirme Jean Benoit Manhes, représentant adjoint du Fonds des Nations unies pour l’Enfance (Unicef), suite à la conférence de presse organisée par le système des Nations unies, hier, à Andraharo. Il poursuit qu’en plus, l’inefficacité des vaccins non conservés dans de bonnes conditions, ne permettrait pas de protéger les enfants des maladies malgré la vaccination.

Les effets indésirables accrus suite à ce vaccin non protégé, favoriseraient la persistance de l’épidémie. Pour pallier ce problème, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) propose l’utilisation de réfrigérateurs solaires, une solution plus adaptée.

Perte financière

« Certains recourent aux glacières alors qu’elles ne remplissent pas les fonctions des réfrigérateurs solaires pouvant fournir une température adéquate et répondant aux normes», explique le professeur Charlotte Ndiyae Faty, représentante de l’OMS. Sept cent quatre-vingt réfrigérateurs solaires ont été distribués dans des centres de santé de base de quelques villages, depuis quelques années.

Si les agents de santé ne respectent pas cette méthode de conservation, ils contribuent à la perte d’une grande quantité de vaccins, donc, une énorme perte financière aussi bien pour le gouvernement que pour les partenaires techniques et financiers qui participent aux achats. Le programme élargi de vaccination (PEV) incluant les vaccinations de routine et spécifiques, engage des fonds. Madagascar ne peut pas produire de vaccin, ce qui justifie aussi la bonne préservation de ces vaccins.

Pas de risque de surdosage

Les campagnes de vaccination continueront à se faire bien que certains parents doutent de l’efficacité de ces vaccins. « La vaccination se présente sous deux méthodes à savoir, la vaccination de routine et la vaccination spécifique en cas d’épidémie spécifique. Or la présence de la vaccination spécifique perturbe le système de santé qui existe. C’est la raison pour laquelle les parents sont gênés par la vaccination de la polyomiélyte car ils l’ont déjà fait », affirme Jean Benoit Manhes, représentant de l’Unicef. D’autres parents se soucient aussi du surdosage qui peut avoir des effets nocifs chez les enfants. Même si les enfants ont suivi la vaccination de routine selon un calendrier spécifique, ils peuvent encore être vaccinés lors des campagnes de vaccination. « Il n’y aucun risque de surdosage. Les vaccins augmentent l’immunité des enfants, » rassure la représentante de l’OMS.

