Des milliers de personnes ont été touchés par le paludisme, cette année. Une campagne de prévention de la maladie est en cours.

Un responsable de l’éducation à Vangaindrano, ayant requis son anonymat, vient de signaler le décès de l’un de ses proches, atteint du paludisme. Il s’agirait d’un enfant de 12 ans habitant la commune rurale de Bevata, dans le district de Vangaindrano. Le décès était survenu il y a quelques jours. «Le test de diagnostic rapide a confirmé qu’il était atteint du paludisme. C’est, notamment, le retard du traitement qui a causé son décès. Il habite un village enclavé. Le personnel de santé fait défaut», nous confie-t-il, hier.

Cent quarante décès paludéens ont été enregistrés par la direction du Programme national de lutte contre le paludisme (PNLP), de janvier au mai, au niveau national. Le nombre de malades notifié dans cette même période est de deux cent vingt mille personnes, majoritairement des enfants, selon la même source. Des cas sont aussi recensés dans le district d’Ambohidratrimo.

« Deux cent quarante trois victimes, entre janvier et mai, et zéro décès », indique le PNLP. Les victimes hors des centres de santé ne sont pas répertoriées.

En baisse

Le nombre de victimes de l’épidémie aurait, toutefois, baissé. «Le taux de morbidité palustre a diminué de 44% par rapport à celui de

l’année précédente. En 2016, deux cent soixante personnes ont succombé au paludisme, les premiers cinq mois de l’année, et quatre cent quarante, jusqu’en décembre», précise le responsable de la Statistique du PNLP.

Une campagne d’Aspersion Intra Domiciliaire d’Insecticide (CAID) a été lancée à Ampasimanjeva, hier, pour renforcer la lutte contre le paludisme. Elle mobilisera trois mille personnes issues de six cent mille ménages de neuf régions de Madagascar, dont Analamanga, Vatovavy Fitovinany, Atsimo Atsinanana, Analanjirofo, Atsinanana, Itasy, Analamanga, Amoron’i Mania, Vakinankaratra et Matsiatra Ambony.

“Cette campagne devra protéger les bénéficiaires durant les prochaines périodes de transmission. Les produits qu’on a utilisées sont efficaces pendant une durée de huit mois”, rassure le professeur Arsène Ratsimbasoa, directeur du PNLP.

Le réel défi reposerait, pourtant, dans l’utilisation de moustiquaires imprégnées d’insecticide (MID). «Les moustiquaires ne sont pas utilisés correctement dans beaucoup de villages », indique le professeur Arsène Ratsimbasoa. Et la source à Vangaindrano de confirmer : « On les voit dans les champs de culture et non dans les chambres à coucher ». La prochaine distribution de ce matériel n’aura lieu qu’en 2018.

Miangaly Ralitera