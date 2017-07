Les médicaments, comme les antibiotiques, sont dangereux en cas d’excès. Ils n’ont plus aucun effet sur la santé, certains ne les supportent plus.

Bon nombre de personnes résistent aux antibiotiques. D’après Aristide Romain Raherison, chef clinique de chirurgie infantile au sein de l’hôpital Joseph Ravoahangy Andrianavalona (HJRA), «Des médecins conseillent à leur patient de prendre des antibiotiques. Or, ce type de médicament n’a plus d’effet sur l’état de santé des patients et d’autres ne les supportent plus. Ce cas existe à Madagascar et on l’appelle megebacterie». Il a souligné qu’une centaine d’enfants, qu’il avait soignés depuis 2011 à l’hôpital HJRA, avaient besoin d’antibiotique forte dite bacille multi résistant.

L’automédication favorise la prise d’antibiotiques. «Certaines personnes ont tendance à prendre des antibiotiques au moindre malaise», ajoute t-il. Même si les pharmaciens ne délivrent plus d’antibiotiques que sous ordonnance, les antibiotiques se vendent dans les épiceries. Des vendeurs de médicaments illicites existent également un peu partout dans la ville.

Ces médicaments engendrent des effets secondaires inattendus si l’état de santé de la personne qui les prend n’est pas adapté.

Effets néfastes

L’organisation mondiale de la Santé mentionne qu’un nombre croissant d’infections, comme la pneumonie, la tuberculose ou la gonorrhée, devient plus difficile à traiter. Les antibiotiques utilisés pour les soigner perdent de leur efficacité. La prise d’antibiotique entraîne l’hospitalisation, voire la mort. «Les antibiotiques peuvent entraîner une hospitalisation surtout pour les personnes qui possèdent des anticorps faibles. Il faut que les gens fassent attention à la propreté pour que les microbes n’entrent pas dans le corps. Il faut éviter

l’automédication», affirme un médecin privé qui a requis l’anonymat.

Le ministère de la Santé Publique procèdera à une évaluation sur la résistance aux antibiotiques. «Il faut lancer la lutte dans la propagation des résistances aux antibiotiques. Les pays membre de l’OMS luttent contre cela. Une évaluation doit se faire», affirme le Dr Maherisoa Ratsitorahina, Directeur de veille sanitaire et de surveillance épidémiologique auprès du ministère de la Santé publique.

Mamisoa Antonia