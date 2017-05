La Polyclinique d’Ilafy, seul centre à offrir le service de radiothérapie, le fera gratuitement pour les fonctionnaires. Mais ce n’est qu’une décision temporaire.

Une aubaine pour les cancéreux. Le traitement le plus cher du cancer est désormais gratuit pour les agents de l’État. Le décret interministériel du 27 mars stipule que l’État prend en charge le traitement du cancer par radiothérapie à la Polyclinique d’Ilafy, pour les fonctionnaires. Une hausse considérable de la demande d’évacuation sanitaire serait remarquée chez les cancéreux, à défaut de centre de radiothérapie dans les hôpitaux publics. « Toutes ces demandes d’évacuation sanitaire ne peuvent être honorées, car l’État ne peut supporter de telles charges, alors que le statut général des fonctionnaires précise que l’État doit garantir à 100 % leurs frais médicaux, que ce soit par remboursement ou par prise en charge. C’est pourquoi cette décision a été prise », affirme une source ayant requis l’anonymat, au sein du ministère des Finances et du budget, joint au téléphone, hier.

À part les fonctionnaires, les agents non encadrés de l’État ainsi que les membres de leur famille dont mari ou femme et enfants de moins de 21 ans, peuvent également bénéficier de cette prise en charge.

Temporaire

Plusieurs types de cancer peuvent être traités avec la radiothérapie, selon un oncologue. « Ses rayonnements détruisent les cellules cancéreuses, en bloquant leur capacité à se multiplier », explique-t-il. Une séance coûterait 300 000 ariary, et un patient doit faire environ dix séances. Le traitement pourrait être récurrent, selon l’évolution de la maladie. Jusqu’à présent, la Polyclinique d’Ilafy est l’unique hôpital qui offre ce service à Madagascar. D’où le choix de cette polyclinique, selon le professeur Willy Randriamarotia, directeur de cabinet du ministère de la Santé publique. « Ce n’est qu’une décision temporaire, en attendant l’ouverture du centre de radiothérapie du centre hospitalier universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona (CHU JRA) à Ampefiloha. Dès que celui-ci est fonctionnel, cette prise en charge s’arrêtera », souligne-t-il.

Le centre de radiothérapie à Ampefiloha devrait être fonctionnel au début de l’année 2018. « Il y a deux travaux à finaliser. D’abord, la construction du bunker qu’on a déjà entamé, ensuite l’équipement du centre. Nous envisageons de finir tout ça avant la fin de cette année », ambitionne-t-il

Miangaly Ralitera