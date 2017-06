Actuellement, la drépanocytose peut être traitée à Madagascar même. Nos centres hospitaliers sont désormais équipés de matériel adéquat pour faire face à cette maladie.

Il y a quatre ans, le traitement de la drépanocytose se faisait à l’étranger. Actuellement, on peut traiter cette maladie à Madagascar car nous avons le matériel pour l’effectuer », affirme Olivat Rakoto Alson, chef du service hématologie à l’Hôpital Joseph Ravoahangy Andrianavalona (HJRA) lors de la mise en œuvre de la stratégie nationale pour la lutte contre la drépanocytose à l’HJRA, hier.

Peu de Malgaches connaissent la drépanocytose. Cette maladie existe dans toute l’Ile mais certaines régions enregistrent de forts taux de prévalence comme les régions de Vatovavy-Fitovinany et Atsimo Atsinanana avec un taux de 18 %. L’année dernière, 18,5 % des enfants dans la région Atsimo Atsinanana ont été touchés par le syndrome drépanocytaire majeur. « Le drépanocytose est une maladie de la déformation de l’hémoglobine S dans le globule rouge en fossile. A cause de cette transformation, les malades peuvent présenter des syndromes anémiques ou des parties de son organe sont détruits petit à petit», explique le professeur Olivat Rakoto Alson. 8 à 11 % de la population portent l’hémoglobine S.

Contagieux

Au premier symptôme, les malades se sentent affaiblis et ont, quelquefois, mal à la tête. Les yeux et la peau deviennent jaunes. La carence en globule rouge affecte les organes et les détruisent.

« Lorsque cette maladie atteint un stade critique, les malades ont besoin d’intervention chirurgicale afin d’enlever les parties abîmées des organes détruits. Un échange transfusionnel peut aussi être fait aux malades en échangeant les globules rouges transformés en globules rouges normaux », ajoute t-elle. Il n’existe aucun remède contre la drépanocytose mais il faut la prévenir à travers le changement de mode de vie et le dépistage. « Il faut que la maison soit aérée, éviter de porter des vêtements trop serrés et le stress autant que possible. Les jeunes ont intérêt à faire le dépistage car si une personne est drépanocytaire et se marie avec un autre porteur de ce gène, il est évident que l’enfant sera drépanocytaire », insiste t-elle.

Mamisoa Antonia