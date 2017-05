La dengue circule à La Réunion. Depuis le début de l’année, l’ARS a identifié dix cas autochtones confirmant l’installation du virus sur l’île.

L’ARS OI a identifié quatre situations de contamination distinctes, dont trois ont pu être reliées à un cas importé de voyage. Les trois premières situations identifiées sur les communes de Saint-Leu, Saint-Louis et Sainte-Marie n’ont concerné que quelques cas sporadiques et semblent, à ce stade, contenues. La quatrième situation, située dans le quartier de Bois Rouge à Saint-Paul, est à présent considérée comme un foyer actif de circulation du virus avec six cas identifiés.

Le nombre de cas de dengue reste cependant limité et la circulation du virus semble modérée. Elle pourrait toutefois s’intensifier en cette période où les conditions météorologiques sont encore favorables au développement des moustiques vecteurs.

Aussi, l’ARS OI a décidé d’activer le niveau 2A du dispositif ORSEC de lutte contre la dengue : « Identi­fication d’une circulation virale modérée autochtone – apparition d’un ou plusieurs regroupements de cas ou de plusieurs cas sporadiques.»

Lutte Anti-Vectorielle

Du fait du passage en niveau 2A du dispositif ORSEC, un renforcement de la mobilisation des communes et intercommunalités concernées, aux côtés de la Lutte Anti-Vectorielle, est engagé pour l’élimination systématique des situations de prolifération des moustiques vecteurs de maladies.

Les équipes de Lutte Anti-Vectorielle sont actuellement fortement mobilisées dans les quartiers concernés et procèdent à de nombreuses interventions afin de rechercher de nouvelles suspicions de dengue et demander à ces personnes de consulter un médecin sans tarder, éliminer ou traiter toutes les situations de proliférations de moustiques.

© JIR