Le traitement des pieds bots évolue. La chirurgie de cette malformation des membres inférieurs a considérablement diminué, ces dernières années. « Depuis mai 2012 où nous avons appliqué la méthode Ponseti, nous avons eu rarement recours à la chirurgie. Il n’y a plus que les cas perdus de vue depuis des années qui pourraient passer à la chirurgie », précise le Dr Irène Randria­mampianina, du centre hospitalier universitaire (CHU) d’appareillage à Befelatanana, hier, dans le cadre de la célébration de la journée mondiale des pieds bots, au Motel Anosy.

La méthode Ponsenti consiste à la mise en place d’un plâtre et le port d’atèle, pour corriger les pieds. Elle ne nécessite aucune chirurgie. La guérison est assurée à 100 %, si la victime est prise en charge avant ses trois premières années. Le coût du traitement varierait selon les cas. Dans les centres d’appareillage à Toamasina et Mahajanga, il est presque gratuit. L’organisation non gouvernemental (ONG) miracle Feet prend en charge, en grande partie, ce coût dans ces deux hôpitaux, en assurant l’approvisionnement du consommable et des médicaments utiles au traitement.

Miangaly Ralitera