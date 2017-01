La toute première édition de diagnostic gratuit de l’autisme à Madagas­car a connu une grande affluence.

Le nombre des parents présents au premier diagnostic gratuit de l’autisme, organisé par l’association Autisme Madagascar, les 27 et 28 janvier, dépassait l’attente de l’association. Malgré le fait que la liste des enfants à diagnostiquer soit déjà fermée bien avant ces dates et que le lieu de diagnostic soit tenu secret, des parents se sont tout de même invités sur les lieux, dans l’espoir de diagnostiquer les maux de leurs enfants qui présentent des traits autistiques. Ils étaient une vingtaine, et certains se sont déplacés dans la capitale, uniquement pour ce diagnostic, mais ils sont rentrés bredouilles. « Certains sont venus de Mahajanga, d’Ambositra, d’autres d’Amba­tondrazaka, de Toamasina. On ne pouvait rien faire pour eux. On les a inscrits sur la liste d’attente pour les prochaines éditions de mai-juin où on invitera des spécialistes internationaux », rapporte un des organisateurs. Une centaine d’enfants seraient déjà inscrits sur cette liste d’attente. L’inscription est toujours ouverte.

C’est la première fois que neurologues, psychologues, orthophonistes se réunissent pour faire ces tests. Les constats de l’un et de l’autre sont tout aussi importants, car pour confirmer l’autisme, il faut toute une batterie de tests. À Madagascar, le diagnostic de l’autisme n’existe pas encore, il faut se déplacer à Maurice ou à La Réunion pour le constat.

Faux diagnostic

Mbolatiana Raveloa­rimisa, présidente fondatrice de l’association autisme Madagascar, mais aussi, mère d’un petit garçon autiste, fait part de la portée de cette batterie de tests. Son fils a été victime d’un faux diagnostic. « Un médecin nous a indiqué que le fait d’être muet est dû à une surdité, et qu’une intervention chirurgicale est nécessaire. Mon fils était encore à la salle de réanimation quand le médecin était venu nous informer qu’il a fait un faux diagnostic », se désole la mère. Cette famille n’est pas la seule victime. « Sur dix enfants, cinq passent par une intervention chirurgicale, à cause d’un mauvais bilan, d’autres sont soumis à des traitements inadéquats, donnant ainsi de faux espoirs aux parents », rajoute-t-elle. De faux espoirs, car en effet, « L’autisme est un état. On nait autiste et on meurt autiste », explique Maya Ramaroson, un médecin parmi les bénévoles qui ont effectué un diagnostic orthophonique, pendant cet évènement.

« Ce qu’on peut faire, c’est améliorer l’état de l’enfant, pour qu’il puisse vivre normalement. Par exemple, s’il ne parle pas, on peut l’aider à s’exprimer », recommande-t-elle.

Les parents, eux, exigent des actions concrètes de l’État qui fait des promesses d’engagement, à chaque célébration de la journée mondiale de l’autisme. Malheureu­sement, jusqu’à maintenant, il n’y a rien de concret. « Nous réclamons des textes qui précisent les prises en charge que l’État pense entreprendre, car s’occuper d’un autiste dure toute une vie », continue Mbolatiana Raveloarimisa. Jusqu’ici, seul le ministère de l’Éducation nationale a franchi un pas en mettant en œuvre, avec ses partenaires, le projet pilote de

l’éducation inclusive.

Miangaly Ralitera