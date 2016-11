L’Office national de nutrition (ONN) se lance un nouveau défi. Il veut ramener à 32% le taux de malnutrition chronique d’ici 2021.

Stéphanie, une petite fille âgée de cinq mois a du mal à gagner du poids. Elle est amaigrie, frêle, par rapport à d’autres enfants de son âge. Elle est née avec un faible poids à la naissance, 2,400 kilos et la situation n’a pas vraiment évolué pour elle, depuis. « J’ai travaillé pendant ses trois premiers mois. De ce fait, je n’ai pas pu l’allaiter correctement. Un jour, elle est tombée malade, et c’est là que j’ai décidé de quitter mon boulot pour m’occuper d’elle », raconte sa jeune mère, âgée d’une vingtaine d’années.

La vie n’est pas un cadeau pour cette petite. Elle souffre maintenant d’un problème respiratoire. « Elle ne dort pas la nuit, elle tousse beaucoup, surtout au petit matin », déplore cette mère-célibataire qui n’a pas les moyens d’emmener sa fille dans un centre de santé.

L’ONN se fixe un nouvel objectif. Combattre la malnutrition chronique qui frappe 47,3% des enfants, comme la petite Stéphanie. L’objectif de ce département est de réduire à 32% ce taux, d’ici 2021. «La nutrition est le garant du développement durable. Si nous pouvons la contrôler, nous pourrions avoir en un peu de temps, un acteur du développement », explique Ambinintsoa Andriam­boa­hangy Raveloha­rison, coordonnateur national de l’ONN, mercredi, dans le cadre de la présentation du nouveau logo de l’ONN.

Appel

La surveillance prénatale des femmes enceintes, l’appui nutritionnel de la mère, après l’accouchement pour qu’elle puisse allaiter exclusivement l’enfant jusqu’au sixième mois, la surveillance sanitaire de la mère et de l’enfant, sont les actions qui attendent, dans cette lutte de longue haleine.

Pour y arriver, cette institution appelle tous les partenaires gouvernementaux, les partenaires techniques et financiers, les organisations non gouvernementales, ou ONG nationales et internationales, ainsi que tous les intervenants en nutrition, en vue de constituer et valoriser le futur capital humain.

Les stratégies d’actions devraient prendre en compte également l’entéropathie environnementale pédiatrique (PEE), une sorte d’inflammation chronique intestinale. Des scientifiques soulignent qu’elle peut expliquer la malnutrition chronique, La politique nationale de lutte contre la malnutrition serait en cours d’élaboration.

Miangaly Ralitera