Le Programme d’Appui aux Services Sociaux de Base, volet santé, prend fin en décembre.

Quarante-trois centres de santé de base (CSB) sont encore fermés selon Joséa Ratsirarson, secrétaire général du ministère de la Santé. « Ils sont essentiellement situés dans des zones d’insécurité et enclavées », précise ce haut responsable du ministère, joint au téléphone hier. C’est là l’un des dommages collatéraux de la crise sociopolitique de 2009 qui a vu les capacités institutionnelles du ministère de la Santé se détériorer considérablement. À l’époque, cite de mémoire le docteur Joséa Ratsirarson, plus d’une centaine de CSB ont dû être fermés, faute de financement.

C’est ainsi qu’est intervenu le Programme d’Appui aux Services Sociaux de Base ou Passoba, en septembre 2012, pour une durée de cinq ans. Un financement de trente-deux millions d’euros, injectés par l’Union européenne et mis en œuvre dans son volet Santé par l’Unicef, l’organisme des Nations unies œuvrant pour l’enfance.

Ce projet qui prend fin en ce mois de décembre, a été une véritable bouffée d’oxygène pour des CSB exsangues. Soixante-treize CSB ont été réouverts grâce au projet, indique l’Unicef. Près d’un millier d’entre eux, identifiés dans neuf régions du pays, ont pu sortir la tête hors de l’eau. « La qualité des prestations s’est vraiment améliorée », a constaté Honoré Razafimahafaly, médecin chef du centre de santé de base niveau 2 ( CSB2) de la commune d’Antanimieva, dans le district de Morombe, dans la région Sud-Ouest.

Sacerdoce

Le centre de santé qu’il dirige, réhabilité en 2015, a rendu possible le recrutement par l’État malgache, en 2016, d’une sage femme contractuelle, financée par le projet. Mais surtout « Les gens viennent se soigner », tient-il à souligner. De 48,1% en 2014, le taux d’accouchement est passé à 62,68 % en 2017. « Nous avons distribué des kits d’accouchement aux mères. Cela a contribué à les motiver », explique le docteur Razafimahafaly.

Comment voit-il l’après Passoba ? « La médecine est un sacerdoce. Le CSB 2 d’Antani-mieva était déjà là avant le Passoba, il sera toujours là après le projet », répond Honoré Razafimahafaly. Le secrétaire général du ministère est plus précis. « Le projet Passoba se termine mais le programme communautaire du ministère de la santé continue. Les agents communautaires continueront à mobiliser la population et à les encourager à approcher les centres de santé ». Et Joséa Ratsirarson d’annoncer déjà le démarrage d’un programme financé par la Banque mondiale, avec la contribution de l’organisation non gouvernementale Gavi, à partir de mars ou avril 2018. Il contribuera au recrutement du personnel de la santé.

À Antanimieva, petite commune de douze mille âmes, située à 154 kilomètres du premier service de district de santé public (SDSP), pour sauver une vie en danger, les familles doivent louer eux-mêmes une voiture pour transférer à Tuléar leur malade qui nécessite des soins plus poussés. Le CSB 2 d’Antani-mieva dispose d’un personnel se résumant à un médecin, un paramédical, une infirmière bénévole et une femme de ménage. Seuls les soins

primaires peuvent y être dispensés.

Rondro Ramamonjisoa