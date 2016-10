La manipulation en électroradiologie médicale serait très risquée. Les para­médicaux dévoilent plusieurs imperfections dans les centres de santé.

Menacés. Les paramédicaux, manipulateurs en électroradiologie médicale ,se sentent constamment en danger pendant l’exercice de leur métier. « La grande majorité des équipements et des salles d’imagerie médicale ne suivent pas les normes requises pour protéger le personnel ainsi que les patients. Nous sommes exposés au rayonnement et à la radiation qui ont de l’impact sur les cellules vivantes », dévoile Bemiraika Sand Hendrix, président de l’association des paramédicaux, manipulateurs en électroradiologie médicale. C’était lors de la première journée du congrès de cette association, au centre hospitalier universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona (CHU-JRA), hier.

La liste des problèmes rencontrés par ces paramédicaux était longue. Plusieurs paravents plombés non fonctionnels, des hôpitaux dépourvus de tabliers plombés de radioprotection, des dosimètres qui permettent de mesurer la dose de radioactive ou l’équivalent de doses reçues par une personne exposée à un rayonnement ionisant et 70% des appareils sont vieux.

Ces agents de santé craignent pour leur vie. Ils exposent le cas d’un de leurs

pairs qui a succombé à la suite d’un cancer cette année. Il était manipulateur de radiologie à l’hôpital d’Itaosy.

« Nous suspectons que ce soit son exposition au rayon qui a entraîné sa maladie », soutient un des collègues du défunt.

Contrôle nécessaire

Pour le moment, personne ne peut confirmer l’interdépendance entre les appareils de radiologie et le cancer qui a causé la mort de ce paramédical. « Nous ne sommes pas en mesure d’affirmer que ce radiologue a été victime d’un cancer à cause de son exposition au rayon », précise un responsable au niveau de l’Institut National des Sciences et Techniques Nucléaires (INSTN)

Concernant cette dénonciation des paramédicaux, l’INSTN avoue qu’il ne détient pas les donnés complets de ces appareils et demande la collaboration avec ce personnel de santé. Un technicien reconnaît l’importance des contrôles de ces appareils.

Les manipulateurs en électroradiologie médicale veulent, tout au moins, que l’État prenne conscience des risques de ce métier. “Nous demandons à l’État d’installer des appareils modernes qui nous protègent”, conclut Bemiraika Sand Hendrix.

Miangaly Ralitera