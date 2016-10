Actuellement, des appareils médicaux sophistiqués débarquent sur le marché malgache. Grâce aux avancées technologiques, le diagnostic devient plus facile.

Une série de matériels d’échographie a fait l’objet d’une présentation à Anosy, , devant un parterre d’invités composés essentiellement de spécialistes dans plusieurs domaines. « Ces échographes sont adaptés à différentes applications médicales, selon leur série, à savoir la gynécologie et l’obstétrique, l’urologie, l’angiologie, la gastroentérologie, l’hépatologie et la cardiologie », a annoncé Mahaimanana Razafinome, gérant de Hospiteq, une société distributeur de matériels médicaux et de laboratoires à Madagascar.

Les démonstrations effectuées, mercredi, ont permis de savoir à quels points ces appareils rendent plus facile le diagnostic des médecins. Les images obtenues depuis ces appareils sont très précises.

« Grâce aux ultrasons, ils sont capables de visualiser les images de vaisseaux, de flux sanguins, et d’organes. L’appa­reil peut le faire en quatre dimensions (4D) », explique, pour sa part, une responsable auprès de la société SonoScape.

Équipement

Cette société chinoise est l’une des leaders mondiaux dans le domaine du marché de l’ultrason et des matériaux médicaux. Elle équipe plusieurs établissements hospitaliers à travers le monde. « L’Europe et les États-Unis occupent une part importante dans notre activité. Les pays occidentaux représentent 50% de nos chiffres d’affaires », soutient-elle.

À titre d’exemple, le SonoScape S20, un échographe Doppler couleur sur chariot. Cet appareil est équipé d’un écran plat d’affichage de 17 pouces monté sur bras articulé, il est également muni d’un écran tactile qui facilite les calculs et la saisie des annotations et des commentaires. De plus, ce système est doté des plus récents logiciels de traitement d’images comme le logiciel de réduction du bruit Speckle et le logiciel de tirs croisés.

Lova Rafidiarisoa