Record. Madagascar est classé parmi les 13 premiers pays à avoir un taux de prévalence de la grossesse précoce le plus élevé au monde, dans le classement World Atlas en 2015. «163 sur 1 000 grossesses concernent les adolescentes de 15 à 19 ans», selon l’enquête du suivi de l’Objectif du millénaire pour le développement (OMD) en 2012-2013.

Cette situation est notamment engendrée par la faible utilisation des méthodes contraceptives chez les jeunes. En effet, seuls 7,5% des moins de 19 ans ont recours à ces méthodes, selon le résultat d’une enquête sur la planification familiale chez les adolescents, effectuée par l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) en 2012. « Les jeunes connaissent les méthodes de planning familial, mais ne savent pas comment faire pour avoir les offres. Ces dernières ne peuvent pas tous les intéresser, et sont parfois très limitées. Et ces jeunes ont une certaine exigence, en matière de qualité de service ». Tels sont les résultats d’une recherche formative sur les facteurs influençant les jeunes parents dans l’utilisation des services sanitaires relatifs à la santé sexuelle, présentés hier à l’hôtel Colbert Antaninarenina.

Haingo Ralaison, conseillère en santé sexuelle et reproductive des adolescents au sein de « Maternel and child survival program » ou MCSP à Madagascar, ajoute que tant que la présence des parents ou tuteurs à l’accès aux méthodes contraceptives est imposée, ce taux de prévalence de la grossesse précoce ne diminuera pas. Par la suite, la réduction du taux de mortalité sera difficile pour Madagascar. En effet, la grossesse précoce fait partie des premières causes de la mortalité maternelle et néonatale à Mada­gascar. Ce qui fait de l’accès libéral des mineurs aux méthodes contraceptives une matière à réflexion.

M.R.