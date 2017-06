La nouvelle loi sur le planning familial a été adoptée à l’Assemblée nationale. Elle donne plus de liberté à la santé de la reproduction.

Autorisée. La loi 002/2017 du 8 février sur la santé de la reproduction et le planning familial annulera les textes du 31 juillet 1920. Elle offrira plus de liberté à tout un chacun sur le choix du planning familial, alors que l’ancien texte a interdit toute forme de publicité, entravant à la reproduction. Elle a été adoptée par une trentaine de députés, hier, en début de soirée, à l’Assemblée nationale à Tsimbazaza. « L’ancienne loi n’est plus compatible avec les réalités. À l’époque coloniale, on a incité les familles à avoir beaucoup d’enfants, pour avoir beaucoup de mains d’œuvre. Par conséquent, l’augmentation du nombre de la population est trop rapide, par rapport à l’augmentation du taux du produit intérieur brut (PIB). », a expliqué le secrétaire général du ministère de la Santé, le Dr Joséa Ratsirarson, pour persuader les députés, présents à cette séance plénière, à voter la loi.

Grossesse interrompue

Cette nouvelle loi met en avant la santé reproductive des jeunes, en âge de procréer. Son article 21 stipule, entre autres, l’obligation de « Conseils et d’offre sde service contraceptif pour les adolescents et les jeunes, ayant une vie sexuelle active, mariés ou non ». Le Dr Joséa Ratsirarson précise, toutefois, que l’utilisation de la méthode contraceptive est conditionnée par l’accord parental.

L’interruption volontaire de la grossesse (IVG) est inadmissible. Toutefois, le texte précise que l’avortement est autorisé, au cas où la grossesse pourrait avoir un impact sur la vie de la mère. La décision doit être prise par deux responsables de la santé qui doivent faire un rapport écrit à la mère. Cette dernière doit également établir un consentement manuscrit.

L’article 17 de cette loi invite, par ailleurs, les hommes à respecter le choix de leur femme sur leur procréation. « Les hommes ont l’obligation de protéger le droit de la femme sur la maternité et la reproduction, ainsi que leur liberté à jouir des services sur le planning familial ». Dans cette loi, le personnel de santé est tenu d’offrir des services de planning familial.

Miangaly Ralitera