Une nouvelle technique de procréation est opérationnelle au centre de Fertilité de Madagascar (CEFERMAD). Il s’agit de la fécondation artificielle in-vivo (FAV), elle est plus naturelle que la fécondation in-vitro (FIV). « La FIV se déroule dans un incubateur, par contre, la FAV a lieu dans le ventre de la mère », explique le Dr Rakotobe Andriamaro, gynécologue obstétricien au(CEFERMAD). C’était le 24 décembre, dans le cadre de la visite de la star Onja Tinondia, une de leur patiente qui venait d’accoucher d’un petit garçon dans une clinique de la ville d’Antana­narivo, le 23 décembre, à

7 heures du matin.

Selon l’explication du médecin, la rencontre des ovocytes et des spermatozoïdes se déroule dans une éprouvette. Par contre, ces cellules sont tout de suite introduites dans l’utérus de la mère.

Chance

La chance de réussite de ces genres de fécondation artificielle ne serait pas à 100 %. « Parfois, ça marche, parfois, ça ne marche pas », enchaîne-t-il. La chance de fécondation serait minime pour l’humain par rapport à certains animaux comme les lapins. « Même s’il y a une relation sexuelle pendant l’ovulation chez un homme et une femme qui ont des spermes et des ovocytes en bonne santé, il n’y a que 20 % de chance pour que cela devienne un fœtus », renchérit-t-il.

En outre, il a été soulevé pendant la neuvième Journée scientifique du Collège Malgache des Gynécologues obstétriciens (Comago), à l’hôtel Ibis à Ankorondrano, en août 2016, que l’infertilité gagnerait du terrain de nos jours. Les causes sont multiples, à savoir, le retard du temps de fécondation chez les femmes, le stress de la vie quotidienne qui trouble la vie hormonale ou encore l’infection affectant les appareils génitaux.

Onja Tinondia fait partie des femmes qui ont suivi des traitements dans ce centre. « En seulement trois mois de traitement, je suis tombée enceinte », témoigne la maman de Fortuné Behevitra Medhi, toute fière, en embrassant chaleureusement son fils. Le petit a pesé 3,200 kg à sa naissance.

Cent quatre-vingt bébés in-vitro

Cent quatre-vingt bébés in-vitro sont nés depuis 2014, grâce aux interventions de l’équipe du CEFERMAD. Les mères pourraient accoucher d’un bébé, des jumeaux ou des triplés, grâce à cette fécondation in-vitro. Des Malgaches et des étrangers présentant des problèmes de fertilité, ont eu recours au service du CEFERMAD, depuis.

Miangaly Ralitera