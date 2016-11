De jeunes pères de famille se lancent dans la vasectomie. Quelques-uns témoignent de leur vécu.

C’est à la trentaine que deux hommes ont décidé d’interrompre à tout jamais leur chance d’être une énième fois, père de famille. Tout récemment, André Razafin­drazaka un père de quatre enfants, âgé de 36 ans, s’y est engagé. « Cela fait 15 ans maintenant que ma femme a utilisé des méthodes contraceptives. J’ai de la peine pour elle, car elle n’arrive pas à gagner du poids. J’ai pris alors l’initiative de passer à la vasectomie. Mon but est maintenant de pouvoir me consacrer à ma petite famille, surtout mes enfants, pour qu’ils puissent réussir leur vie plus tard », exprime ce jeune père de famille. C’était au Café de la Gare à Soarano, hier, dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de la vasectomie, organisée par Marie Stopes Madagascar (MSM).

Fara Juliette Ranivolala­harisoa, la femme de Benjamina Randriamalala, connu pour son nom d’artiste « Benja Gasy » qui s’est fait déjà sectionner chirurgicalement les canaux déférents qui transportent ses spermatozoïdes, il y a 20 ans, (alors il avait la trentaine) affirme que cette vasectomie n’avait d’impact, ni dans leur relation, ni dans la santé du mari. « Nous n’avons rien regretté, car déjà, nous avons eu le nombre d’enfants que nous avons désiré, et puis ça n’a rien changé, mis à part que notre vie s’est améliorée », explique-t-elle.

Irrémédiable

Benja Gasy va jusqu’à dire que son énergie n’a pas diminué d’un cran, après cette petite chirurgie.

« J’ai encore participé à des compétitions sportives que j’ai gagnées, après mon opération », indique-t-il.

La MSM compte depuis 2006, 2 780 hommes qui ont choisi la vasectomie. La majorité sont des pères de famille. D’ailleurs, c’est un critère exigé, car, cette opération est irrémédiable. Une fois qu’on est décidé, on ne pourra plus jamais espérer avoir un enfant. Des médecins incitent toutefois cette responsabilité des hommes, à la santé de reproduction. « C’est une opération très simple et très efficace, qu’on peut effectuer à Madagascar. Elle n’a pas d’impact sur la santé », rassure le Dr Voahirana Rarivomalanto, responsable qualité clinique au sein de la MSM. Du point de vue social, la vasectomie peut garantir la réduction des nombres de grossesses non désirées, mais aussi, réduire le taux de mortalité maternelle, qui est souvent causé par une complication de la grossesse. Mais cette opération peut également améliorer la condition de vie d’une famille, car les couples peuvent s’investir davantage, dans le bien-être de la famille.

Miangaly Ralitera