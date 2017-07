La naissance de Zafi­nahary, un petit garçon né dans le centre de santé de base niveau II (CSB2) à Ifarantsa, dans la région d’Anosy, la semaine dernière, a fait le bonheur de sa famille. Ses arrières grands-parents ont été terrorisés, par le dernier accouchement de sa mère. « Nous avons perdu notre petit-fils, en 2016. C’est une matrone qui fait accoucher la mère. Le bébé ne sortait pas et sa mère s’est affaiblie. Ce n’est que quelques jours après que nous avons décidé de l’amener au centre de santé. Arrivés là, l’infirmier a annoncé que le bébé était mort depuis une semaine », se souvient la grand-mère de Zafinahary, en portant fièrement son arrière-petit-fils dans les bras.

Marcelline, la mère de Zafinahary, une jeune fille de 18 ans, a été fortement sensibilisée par l’agent communautaire de son village à donner naissance dans un centre de santé, pour éviter qu’un tel accident ne se reproduise. Terrifiée par son premier accouchement raté, elle n’a pas hésité à suivre ce conseil.

Les agents communautaires de cette commune travaillent d’arrache-pied pour inciter les mères enceintes à se faire consulter pendant leur grossesse et à accoucher dans un centre de santé. Il est indemnisés au fur et à mesure qu’une femme enceinte y vient. 1 000 ariary pour la première consultation, 1 000 ariary pour la troisième consultation et 3 000 ariary pour la naissance. « Notre mission est complexe. La majorité des mères ont l’habitude de consulter une matrone. Leur maigre situation financière n’arrange pas les choses. Pour les persuader à venir dans un hôpital, nous leur faisons comprendre qu’elles peuvent perdre leur vie ou celle de leur bébé en restant chez elles », témoigne José­phine Rasoa­nirina, agent communautaire à Ifarantsa.

Indemnisés

Depuis le lancement de ce projet pilote d’indemnisation des agents communautaires, par le fonds des Nations Unies pour l’enfance (Unicef), le nombre des femmes qui viennent à la maternité a augmenté, selon l’infirmier Jean Noël Ratalata, chef du CSB 2 Ifarantsa.

« Nous accueillons jusqu’à quarante neuf femmes par mois, maintenant. Et le taux de mortalité maternelle et néonatale a largement baissé. Depuis janvier, par exemple, aucun décès n’a été enregistré, alors qu’auparavant, il y en a eu plusieurs. En cas de complication, nous les envoyons dans le centre hospitalier de référence du district », explique-t-il.

L’insuffisance d’infrastructures de santé reste toutefois un défi auquel l’État devra faire face, pour réduire le taux de mortalité maternelle estimée à quatre cent soixante dix huit sur cent mille naissances vivantes et le taux de mortalité néonatale, qui serait de vingt-six pour mille naissances vivantes. Dans cette commune, des villageois se trouvent à plus de dix kilomètres du centre de santé. Des mères continueraient à consulter des matrones, pour cette raison.

Miangaly Ralitera