L’occasion de réparer se présente pour les femmes victimes de la fistule obstétricale à Antananarivo. Une campagne d’opération gratuite est lancée du 22 mai au 2 juin, dans quelques hôpitaux à Antananarivo. Cent cinquante femmes devraient être opérées, durant ces douze jours. Les soixante quinze seront reçues au centre hospitalier universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona (CHU JRA), les vingt-cinq, dans le pavillon Sainte-fleur et le reste, à l’hôpital de Bejofo à Mahitsy. Depuis le lancement de la campagne, trente et une femmes ont été opérées.

On estime que cinq mille en sont concernées, chaque année. Cette forte prévalence est due à la hausse des mariages et des grossesses précoces. Seulement « mille d’entre elles passent à l’intervention chirurgicale », selon le Dr Joséa Ratsirarson, secrétaire général du ministère de la Santé publique, lors de la célébration de la journée internationale pour l’élimination de la fistule obstétricale.

Comme à son habitude, la première dame, Voahangy Rajaonarimampianina, n’a pas oublié de remettre des enveloppes aux victimes opérées. Cela devrait les aider dans leur réinsertion socio-économique.

M. R