La campagne de vaccination contre la polio est encore loin d’atteindre l’ensemble des enfants moins de 5 ans. « La couverture de vaccination contre la poliomyélite se trouve entre 95 et 97% », a expliqué, hier, le Dr René Rasamoeli­solon­jatovo, médecin inspecteur au centre de santé de base II (CSBII) de Mahajanga I en marge du lancement de l’énième campagne de vaccination contre cette maladie. Du chemin reste alors à faire pour atteindre l’objectif de l’éradication, d’autant que, comme le souligne encore le Dr René Rasamoelisolonjatovo, « dans notre région beaucoup de parents ont refusé de faire faire cette vaccination à leurs enfants ». « Les parents considèrent que le vaccin n’est pas utile alors que le virus de la poliomyélite frappe les enfants âgés de 9 à 12 ans », poursuit-il.

Le responsable au sein de ce CSB II a expliqué qu’un cas de polio dans une région peut provoquer une épidémie. « À part le refus, le manque d’assainissement des canaux d’évacuation est l’une des failles qui peut provoquer la maladie. Le cas est irréversible une fois que l’individu malade est atteint de paralysie », poursuit notre interlo­cuteur.

L’actuelle campagne qui a démarré hier et qui durera cinq jours vise à atteindre au moins 4 300 000 millions d’enfants âgés de 0 à 59 mois avec le Vaccin antipolio­myélitique Oral. Plus de 220 000 vaccinateurs et mobilisateurs sont recrutés et formés pour faire le porte-à-porte, sensibiliser les parents sur l’importance de la vaccination.

Fanomezana