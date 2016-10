Un nouveau programme de l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) voit le jour avec « Mahefa Miaraka » ou « Community Capacity for Health ».. Mahefa Miaraka est un programme d’une durée de 5 ans et qui apportera son soutien à l’État malgache pour la réduction du taux de mortalité maternelle, néonatale et infantile. Il interviendra aussi dans d’autres domaines, à savoir, la prévention des infections sexuellement transmissibles, l’accès à l’eau potable, l’assainissement et l’hygiène, la lutte contre la malnutrition et la prévention du paludisme. Six millions de Malgaches seront bénéficiaires de ce programme.

Pour atteindre ces objectifs, le programme collaborera avec 448 centres de santé et améliorera les services de santé au sein de 5 205 fokontany dans sept régions. Neuf mille huit cent agents communautaires bénéficieront également de formations, et seront équipés et supervisés pour fournir des services de santé de base en santé maternelle, néonatale et infantile, en planification familiale et en santé reproductive.

Mahefa Miaraka est une continuation du programme Mahefa, financé par l’USAID, qui a permis à 3,5 millions de personnes de bénéficier de soins. « Le succès de ce projet sera possible grâce à l’excellent partenariat entre le gouvernement malagasy, l’USAID et JSI, les agents communautaires que nous soutenons ainsi que les riverains des communautés que nous servons », a annoncé Michelle Godette, Directeur Général de l’USAID, lors du lancement du programme à Antani­narenina, hier.

