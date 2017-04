Une charge en moins pour les patients atteints d’hémophilie. La CHU JRA a reçu des dons de facteurs de coagulation.

La Fédération mondiale de l’hémophilie (WFH) a fait don de flacons, facteurs de coagulation au centre de référence de l’hémophilie au centre hospitalier universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona (CHU JRA). Ces flacons seront offerts gratuitement aux hémophiles, si normalement, ils sont achetés à 3 000 000 d’ariary. « Les facteurs de coagulation sont obligatoires pour les hémophiles qui passent à des chirurgies ou des petites chirurgies, même à l’extraction des dents. Autrement, ils perdront beaucoup de sang », explique le professeur Olivat Rakoto Alson, directeur de l’établissement du CHU JRA et spécialiste de la maladie du sang.

Partenariat

Cet allègement du traitement de l’hémophilie a vu le jour, grâce au partenariat du ministère de la Santé publique avec le WFH dont une délégation accompagnée de l’association des hémophiles malgaches a rendu visite au ministre de la Santé publique, hier matin. Près d’une centaine de personnes sont membres de cette association des hémophiles.

Cette maladie héréditaire, touche principalement les garçons. « Elle se manifeste par une hémorragie externe ou interne, dont les complications sont liées à la localisation de l’hémophilie. Elle entraîne un vécu lourd et difficile pour les malades et une charge pour la société et l’état », indique un communiqué de presse relatant ce partenariat du ministère de la Santé publique et du WFH.

Miangaly Ralitera