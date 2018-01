Le nombre de sans-abri ne cesse de croître dans la capitale. Des solutions pérennes sont attendues.

Dysfonctionnements. La problématique des logements est liée à la migration, l’insécurité foncière, la pauvreté, l’insuffisance d’infrastructures d’accueil et d’assainissement. « Nous ne pouvons faire mieux, c’est notre vie quotidienne de côtoyer les inondations, la pauvreté, l’insalubrité, l’insécurité », se désole Rafaralalao, habitante du quartier d’Anda­vamamba Anjezika, appelé communément « Vietnam ». Elle dit avoir hérité d’une maisonnette en dur, laquelle a été démolie en raison des travaux d’élargissement de voies dans la capitale, il y a quelques années. Aussi, cette mère de famille de cinq enfants est obligée de louer parmi des maisons de fortune dans le quartier, insalubres, sans eau ni électricité, ni système d’évacuation convenable.

Nombreux n’ont pas la chance de Rafaralalao. Démunis, ils n’ont pas d’autres endroits où aller, et vivent sous les tunnels ou dans les marchés. Aucune politique de relogement ni de prise en charge des sans-abri n’a encore réussi sur le long

terme. Œuvrant dans la réinsertion sociale, l’ONG Enda Madagascar, dans son projet « Habitat », intervient dans

dix fokontany de deux arrondissements de la ville d’Antananarivo, pour améliorer les conditions de logement. « Notre objectif est d’assurer des logements dignes pour les habitants des bas quartiers. Des familles sont choisies en fonction de critères sociaux, techniques et fonciers », explique un animateur de l’ONG. Enda Madagascar prend ainsi en charge la construction ou l’amélioration des habitations. Les familles bénéficiaires, actuellement au nombre de huit-cents, ont, en effet, été capables de répondre aux différentes conditions telles que la possession de titres fonciers et la capacité à ouvrir un compte épargne dans les agences de microcrédits, pour ainsi rembourser une partie du coût des constructions.

Politique

Mais nombreux encore n’ont pas la possibilité de remplir les conditions d’Enda Madagascar. En 2016, un projet de construction de cinq cents logements sociaux a été prévu pour 2017 par l’agence nationale d’Appui au logement et à l’habitat (ANALOGH), rattachée au ministère en charge des Projets présidentiels, de l’aménagement du territoire et de l’équipement (M2PATE). « Ce projet est en cours dans quelques régions du pays », rassure Gérard Andriamanohisoa, directeur général de l’Aménagement du territoire et de l’équipement (DGATE) auprès du M2PATE. « Des ateliers de consultation sur les tenants et aboutissants de la politique du Logement se sont déjà tenus, et vont continuer durant ce mois de janvier », informe encore le DGATE. Ce dernier a également souligné que la mise en place de nouveaux logements implique la participation du secteur privé.

Une politique de Loge­ment résoudra alors, en partie, le problème récurrent du logement, notamment dans les villes. D’ailleurs, les discours actuels sont orientés vers une nouvelle vision pour les villes d’ici 2030. « Il ne convient plus de s’attarder sur la problématique du jour, mais de voir loin en ayant en tête que les villes sont pourvoyeuses de ressources importantes. 42% du PIB sont assurés par les grandes villes, et près de 50% des Malgaches habiteront en ville dans une dizaine d’années », apprend-on encore du M2PATE. En attendant, que faire ?

Mirana Ihariliva