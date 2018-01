Joueur de la JSSP, Sandro Rabarivony vient de signer au centre de formation de l’AJ Auxerre qu’il rejoindra en juillet. 30 ans après son père, Franck.

Franck Rabarivony avait fait deux promesses à son plus jeune fils, Sandro : lui faire vivre un moment avec Zinédine Zidane et effectuer un stage à l’AJ Auxerre. La première a été tenue en 2012 lorsque l’ancien défenseur de l’AJA a tapé le cuir au stade olympique de Saint-Paul avec les anciens de France 98, l’autre en août dernier à l’occasion de ses 14 ans.

Le petit cadeau qui devait simplement être une mise en bouche s’est de façon inattendue, transformé en essai concluant au bout de trois semaines. Le 21 décembre dernier, le joueur qui a fait ses débuts à l’USST avant de rejoindre la JS Saint-Pierroise à 11 ans, a signé avec le centre de formation bourguignon, une convention de trois ans qui prendra effet en juillet. «Je pense que je ne réalise pas trop, confie l’adolescent, ce n’est qu’une fois là-bas que je comprendrai la chance que j’ai.»

Le clin d’oeil a été immédiat : sur le maillot de bienvenue, flocage numéro 3, comme Papa. Car comme Papa, Sandro joue arrière gauche et comme Papa, il espère embrasser une carrière professionnelle.

Surprise

Avec le même point de départ : le bâtiment marron en forme de cône planté à quelques mètres du stade de l’Abbé Deschamps, près de 30 ans après. Une maison où il devrait côtoyer des produits de la formation péï à l’instar de Sonny Laiton, Zacharie Boucher ou encore Kenji Boto s’ils ne changent pas d’air l’été prochain.

S’il s’agit d’une surprise, c’est parce que l’actuel 17e de Ligue 2, partenaire de la Tamponnaise, était venu effectuer une détection régionale au stade Klébert-Picard quelques mois plus tôt et que le latéral n’avait «pas fait bonne impression». Dans de meilleures dispositions en métropole, il a su convaincre les recruteurs dans un registre de stoppeur: du haut de son mètre 80, il se démarque de son père par un gabarit plus imposant.

«Au départ, le foot n’était qu’une passion, mais plus j’ai grandi, plus ça a pris de l’importance et maintenant, je veux en faire mon métier», pose-t-il, lui qui n’a pourtant jamais vu son paternel à l’oeuvre. Le doublé historique de 1996 ne représente à ses yeux qu’un joli conte d’un autre siècle

