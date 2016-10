Honoré Rakotomanana annonce que le cas Lylison René de Roland sera à l’ordre du jour de la session ordinaire du Sénat. Le sénateur Mapar encourt des sanctions pour absences injustifiées.

Il est où le sénateur Lylison René de Roland, il est où « On ne sait pas jusqu’à maintenant où est ce sénateur », a répondu, hier, le président du Sénat Honoré Rakotomanana, joint au téléphone. Et cette absence, semble-t-il, n’est pas appréciée à l’hémicycle d’Anosy. « Le questeur chargé des affaires financières du Sénat m’a déjà signalé, à maintes reprises, que son absence posait vraiment problème », signale Honoré Rakotomanana.

Un problème dont la solution ne devrait pourtant pas tarder sous forme de sanctions, si l’on en croit le président du Sénat. Cela devrait ainsi commencer par une retenue sur ses indemnités. L’idée d’une destitution n’est pas non plus écartée. « Cela dépend des membres du bureau permanent », poursuit Honoré Rakotomanana qui n’a pas écarté cette possibilité.

Et pour cause. Le règlement intérieur du Sénat, adopté en février 2016, soumet les sénateurs à une obligation d’assiduité. Une absence non excusée et sans motif valable expose alors un sénateur à des sanctions financières, voire à la destitution.

Or, le Sénateur Lylison n’est plus venu assister aux réunions du Sénat depuis fin mai 2016, juste après que les forces de l’ordre ont perquisitionné son domicile.

Flagrant délit

Faisant l’objet d’un mandat d’arrêt après avoir appelé à une ville morte, il a, depuis, disparu de la circulation. Les rares fois où il réapparaissait, c’était sur l’écran de certaines chaînes de télévision privée.

Les sénateurs devraient, dans tous les cas, examiner l’affaire durant cette session ordinaire. « Le cas sera soumis à l’ordre du jour de cette session à la demande des représentants des membres du bureau permanent », indique le président de la Chambre haute. Et les discussions porteront davantage sur les sanctions à infliger au sénateur en cavale qu’à la question relative à son mandat d’arrêt.

Car pour le Sénat, il n’est plus question de revenir sur le mandat d’arrêt émis par la Justice même si celui-ci avait été pris sans que l’immunité parlementaire du sénateur Lylison ait été levée. « Ce serait violer le principe de la séparation des pouvoirs », indique Honoré Rakoto­manana. « La justice traite cette affaire suivant le droit commun, du coup, nous ne pouvons rien faire », explique-t-il.

Le Sénat avait, un moment, tenté de défendre l’un des siens en soutenant qu’une demande de levée de l’immunité parlementaire était requise avant toute poursuite, d’autant plus que

celle-ci avait été engagée en pleine session parlementaire. La Justice elle-même avait hésité sur la procédure à mettre en œuvre, avant de décider de retenir le flagrant délit.

Le règlement intérieur permet au sénateur incriminé pour absentéisme chronique de se défendre, mais la question est de savoir si le sénateur Lylison René de Roland sortira de sa tanière pour défendre son siège. En minorité à Anosy, ses pairs du mouvement Miaraka amin’ny prezida Andry Rajoelina (Mapar – Avec le président Andry Rajoelina) ou même des groupes parlementaires autres que Hery vaovao ho an’i Madagasikara (HVM) risquent de ne pas faire le poids devant une Chambre haute dominée par le parti présidentiel.

Une « réapparition publique » équivaudrait pourtant à une arrestation immédiate et à son placement en détention préventive. Selon le mandat d’arrêt émis par le procureur de la République auprès du tribunal d’Antana­narivo, le sénateur, dès son arrestation, devrait être placé à la maison d’arrêt d’Antanimora.

Juliano Randrianja