Deux familles ont été frappées par la mort soudaine de leurs enfants. Trois enfants de bas âge meurent suite à une intoxication alimentaire.

Panique totale dans le petit village d’Antohomaro, dans la commune rurale de Farahalana à Sambava. Trois enfants de bas âge meurent en l’espace de 8 heures, samedi. Ce sont deux soeurs, âgées de 4 et 3 ans, ainsi qu’un nourrisson de 8 mois, de deux familles différentes. Un autre garçon a été admis à l’hôpital. «Selon le constat des médecins, ils ont été victimes d’une intoxication alimentaire», après avoir consommé une sorte de fruit de mer qu’on appelle chez nous «volovavy», rapporte un habitant de Sava.

Le drame a commencé dans la nuit du vendredi à samedi. La fillette de 2 ans s’est réveillée de son sommeil en pleine nuit, et a demandé à boire de l’eau. Non assouvie, elle en a redemandé, jusqu’à ce que le stock de la famille soit épuisé. Elle s’est plainte d’avoir mal au ventre, et quelque temps après, elle s’est affaiblie et a succombé à ses maux, vers deux heures du matin. Deux heures après, son aînée s’est éteinte avec les mêmes symptômes.

Inquiets

Ces deux soeurs habitaient chez leur grand-mère. Cette dernière est partie dans les champs vendredi, et n’est revenue que dans l’après-midi. Selon elle, ses petits enfants étaient encore en bonne santé, à son retour. Elle est repartie pour pêcher dans une rivière qui passe au village. Quand elle est rentrée vers 17 heures, ses petites filles étaient déjà endormies et elle ne les a pas réveillées.

Dans cette même matinée, un nourrison, habitant à quelques mètres du foyer des deux premières victimes et présentant les même signes de maladie, a également décédé. C’était samedi vers 10 heures du matin. Quel­que temps après, un autre garçon de 4 ans, habitant le même village, se plaignait d’avoir mal au ventre. Il a été évacué d’urgence à l’hôpital, situé à 8 kilomètres du village. Ce dernier a eu de la chance. Il a été soigné à temps.

Inquiets, les villageois ont alerté des médecins. Arrivés sur place, ces représentants du ministère de la Santé publique ont mené leur petite enquête. Ils ont conclu que le drame est dû à une intoxication alimentaire. Une dizaine d’enfants du village, qui ne présentaient pas les symptômes, ont été priés de consommer une cuillère à soupe de lait, avant d’avoir été également amenés à l’hôpital, pour des contrôles.

« À ma connaissance, ce “volovavy”, n’est pas toxique. C’est d’ailleurs la première fois que nous traitons de tel cas. Toutefois, nous avons sensibilisé les villageois à ne pas consommer ces produits », conclut Thimothée Malady, directeur régional de la Santé publique à Sava.

Miangaly Ralitera