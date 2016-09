Valorisation. Assurer l’application effective et plus large des technologies du bambou pour un développement des moyens de subsistance pérenne, et ce, orienté vers le marché, figure actuellement dans les défis à relever pour les acteurs de la filière bambou, surtout en milieu rural. « Baptisé futur or vert, elle fait actuellement l’objet d’une commercialisation à grande échelle sur le marché mondial, générant l’espoir d’emplois et de revenus pour les populations rurales », comme l’a mentionné Rasamoely Andriamiha­mintsoa, coordonnateur de Filière Bambou du Pro­gramme de soutien aux pôles de micro-entreprises rurales et aux économies régionales (Prosperer) dans une conférence de presse, hier.

Cependant, les possibilités d’utilisation de la plante sont encore largement sous-exploitées dans la Grande île bien qu’elle soit une espèce à vocations multiples. De plus, nous n’avons pas évolué dans l’utilisation du bambou, notamment en matière de créativité. « Les produits artisanaux de nos jours, et ceux que nous avons produits il y une vingtaine d’année restent les mêmes », déplore Hans Ranaivoson, formateur en création et packaging.

La quatrième édition du salon de la créativité Voatra, placée sous le thème « Le bambou, ressource stratégique pour un développement durable », qui se tiendra du 8 au 10 septembre sur le parvis de l’Hôtel de ville Analakely intervient donc comme perspective à cette situation. Déjà, des micros entreprises rurales œuvrant dans diverses filières de la région Analamanga ont été présélectionnées selon des critères bien définis. « Une formation en création produits-packaging leur a été dispensée afin de ressortir leur talent et de stimuler leur créativité. Les meilleurs produits seront exposés pendant le salon » nous a confié Lantomanana Andriamahery, directeur général de la Chambre du commerce et d’industrie.

D’ailleurs, pour inciter l’esprit de créativité dans les activités professionnelles, des concours sur le meilleur produit et le meilleur packaging seront organisés pour les moyennes entreprises rurales. Trois conférences thématiques d’actualité seront aussi organisées, dans le même cadre, pour impliquer les acteurs concernés dans les réflexions sur les stratégies d’intervention du programme Prosperer et de ses partenaires sur les activités de promotion des entreprises pour une croissance durable et inclusive.

Rado Andriamampandry