Les produits « Made in Mada­gascar » ont leur place dans l’industrie de la mode. Madagascar Garnment, Red Sand et Robin Zoe y croient. Pour preuve, leur participation au salon Sourcing Magic à Las Vegas du 13 au 16 août a été marquée par un grand succès. Leurs produits

ont séduit bon nombre d’Américains. Les sacs, les produits faits main ainsi que d’autres accessoires de mode ont été très appréciés par les visiteurs. Aux cotés des créations des sociétés de grand renom. À l’issue de cet évènement incontournable de l’industrie de la mode aux États-Unis, elles rempilent avec des contrats. « C’était une rencontre fructueuse entre la demande et l’offre », laisse à entendre l’une des sociétés participantes.

Ces trois sociétés ont été triées sur le volet par la Chambre de commerce américaine à Madagascar (Amcham) parmi les entreprises éligibles à l’Africa growth opportunities act (Agoa). Cet accord de libre-échange entre les États-Unis et l’Afrique où Madagascar figure parmi les bénéficiaires, ouvre une porte d’entrée de plus de six mille produits sur le marché américain. Aux entreprises d’honorer les exigences et de rester très compétitif pour séduire les consommateurs américains.

« La capacité de production en masse, la qualité des produits, le nombre d’employés ainsi que l’innovation dans le design figurent parmi les critères de sélection de ces entreprises. Le choix final revient à l’East Africa Trade and Investment Hub (EATIH) », explique une source auprès de l’Amcham. Ces différentes étapes sont nécessaires car les consommateurs américains sont très exigeants. Et les commandes ne se font pas par centaines ou par milliers mais par millions dans certains cas.

Lova Rafidiarisoa