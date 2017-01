À la conquête du marché international. Pour cette année, Madagascar compte parmi les 135 pays participants au salon international de la restauration, de l’hôtellerie et de l’alimentation (SIRHA). En effet, neuf entreprises malgaches se trouvent actuellement à Lyon France pour participer à ce grand évènement international qui devrait ouvrir ses portes aujourd’hui dans cette ville des Lumières.

Ces entreprises font le déplacement pour promouvoir les produits à haute valeur ajoutée auprès des professionnels de la restauration et de l’alimentation. Elles exposeront ainsi au pavillon « Mada­gascar Truly Authentic » une variété de fine foods à savoir le poivre « voatsiperifery », la vanille, diverses variétés de miels de litchis ou de baobab, des confitures et marmelades, les concombres de mer, le riz rose, des variétés et spécialités au cacao de Mada­gascar…

Plus de 189 000 visiteurs et 19 000 chefs sont attendus durant les cinq jours de manifestation. Le chef Lalaina Ravelomanana, disciple d’Auguste Escoffier, animera le pavillon d’honneur avec des recettes composées de produits d’exportation des exposants les 23 et 24 janvier. L’occasion permettra ainsi à l’industrie agroalimentaire malgache de garder sa lettre de noblesse sur la scène internationale.

L.R.