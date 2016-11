De grandes marques internationales ont annoncé leur présence au salon du textile et de l’habillement. Elles sont en mission de prospection.

Le salon du textile et de l’habillement Origin Africa ouvre ses portes aujourd’hui au Forello Expo Tanjombato, dans la partie Sud d’Antananarivo. Selon les organisateurs, l’évènement verra la participation de 180 exposants issus de 25 pays. Pendant trois jours, les acheteurs, investisseurs et producteurs se réuniront en un seul endroit. « En outre, de grosses pointures du textile et des grandes marques de l’habillement comme Zara, Levi’s, Luis Vuitton et bien d’autres encore feront une prospection sur le marché malgache », a expliqué Eva Razafi­mandimby, directeur exécutif du groupement des entreprises franches et partenaires (GEFP), lors d’une conférence de presse, jeudi.

La présence de ces grandes marques témoigne d’une certaine confiance envers le marché malgache. La tenue de ce salon sera donc une opportunité pour les organisateurs de faire venir ou revenir les investisseurs après la crise politique de 2009. Ce malheureux moment a plombé le secteur. Des investisseurs ont fui la Grande île, et des usines ont fermé leurs portes. L’évène­ment serait donc une sorte de pompe de reprise dans la relance de ce secteur, après cette traversée du désert.

Nouvel élan

D’autant plus que le textile a repris son élan, depuis le retour de Madagascar dans le cercle des pays bénéficiaires de l’African growth opportunity Act ou Agoa, un accord de libre-échange entre les États-Unis et certains pays africains. La valeur des exportations d’articles d’habillement de Madagascar vers les États-Unis a plus que doublé. En 2015, ces dernières ont été chiffrées à 60 millions de dollars. De janvier à juillet 2016, celles-ci ont déjà atteint les 55 millions de dollars, contre 22 millions de dollars à la même période en 2015.

Toutefois, l’Union européenne reste encore la première destination des produits fabriqués à Mada­gascar. « Les importations de produits textiles en provenance de Madagascar atteignent une valeur de 360 millions de dollars en 2015 pour les 28 pays membres de l’UE. Tandis que l’Afrique du Sud a importé pour environ 100 millions de dollars de produits textiles en provenance de Mada­gascar », indiquent un communiqué de l’Economic Deve­lopment Board of Madagascar (EDBM) et le GEFP.

Lova Rafidiarisoa