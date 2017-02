Les produits de Madagascar ont séduit. Il reste aux opérateurs malgaches à concrétiser.

Ayant fait beaucoup de bruit dans le milieu, le rendez-vous mondial de la restauration et de l’hôtellerie ou SIRHA qui s’est déroulé le mois dernier à Lyon a tenu ses promesses. Lors de la réunion de restitution qui s’est tenue hier à Ankorondrano dans les locaux de la chambre de commerce et d’industrie France Madagascar (CCIFM), les parties prenantes ont expliqué, qu’à travers Cap Export Madagascar, un programme d’appui piloté par la CCIFM, le label « Vita malagasy » ainsi que le savoir-faire malgache en matière de restauration et d’hôtellerie se sont, d’une certaine manière, démarqués des au­tres exposants lors de ce salon.

Présent au salon en tant qu’invité, Madagascar a eu l’occasion d’exposer ses produits au sein du pavillon d’honneur, misant surtout sur les nouveautés ainsi que sur la renommée des marques ayant déjà rendu honneur à l’île Rouge depuis toujours. Notamment le riz rose agrémenté de poivre vert de Meva Holding, la vanille de Trimet Agroffod ou encore l’originalité des miels de Mada­gascar de T’Telo avec ses diverses variétés en passant par le miel de letchis, de baobab, de palissandre, et même de cactus, sans oublier le THB Pilsener qui a été présenté pour la première fois sur le salon ainsi que les fameux chocolats de Madagascar.

Rayonnement

Compte tenu du fait qu’à Madagascar, la majorité des producteurs ainsi que des opérateurs ont encore beaucoup de mal à imposer leurs produits sur le marché de l’exportation, notamment à cause de la rigueur imposée entre autres, par les normes du système HACCP ou Hazard Analysis Critical Control Point régissant la sécurité sanitaire des denrées alimentaires ou encore tout simplement sur les normes de packaging qui représentent un surcoût considérable pour certains petits producteurs. « Cette première participation au

salon, en tant qu’invité d’honneur, a donc permis d’effectuer un rayonnement positif en faveur des produits locaux au niveau international, une bonne visibilité qui, espérons-le, impactera positivement sur le secteur hôtelier, touristique et en particulier sur celui de la restauration fine dans le pays », conclut Gilles Le Goff Andria­miandra, Président du Projet Cap Export.

Harilalaina Rakotobe