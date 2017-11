Le salon international de l’habitat a ouvert ses portes hier à Tanjombato. Pour cette 19e édition, les organisateurs ont mis une petite touche technologique

Quand le bâtiment va, tout va. L’immobilier affiche un bon état de santé malgré le contexte économique que traverse le pays. L’organisation du salon international de l’habitat en témoigne. Lors de sa première journée d’ouverture, hier, les stands des cent vingt participants ne désempilent pas. Et tous les domaines, touchant de près ou de loin à l’habitat sont représentés au Forelo Expo Tanjom-bato. Les promoteurs immobiliers, les banques et finances, le télécom, la construction, les équipementiers, les spécialistes de l’entretien et de la décoration, le mobilier ont répondu présent.

« Pan important et incontournable de la vie économique nationale, nous constatons que les secteurs constitutifs de la filière de l’habitat ont fait à Madagascar une progression qualitative tout à fait perceptible par les consommateurs. Mélangeant produits nationaux et produits d’importation, nous devons admettre que le respect des normes est de plus en plus au rendez-vous dans la Grande île », a déclaré, hier, Michel Domenichini Ramiaramanana de l’agence Première Ligne, l’organisateur de l’évènement.

Pour cette 19e édition, le salon a mis une petite touche technologique. Outre les différents produits proposés par les sociétés de télécommunication pour une maison connectée, le stand du Groupe Filatex donne une ère de nouveauté à l’événement.

Visite virtuelle

Cette entreprise, connue dans le secteur immobilier de luxe, propose, aux visiteurs, une visite virtuelle de ses projets immobiliers. Grâce au casque Gear VR, les visiteurs peuvent s’immerger dans ce qui pourra être leur futur bien immobilier. L’utilisateur peut visiter et personnaliser sa future maison ou appartement en accord avec le cahier des charges définis par le promoteur.

Pour mettre au point cette visite virtuelle, le groupe Filatex a travaillé de concert avec Prodcom. Cette agence de communication est connue surtout pour la projection d’une vidéo mapping à l’Hôtel du Louvre lors du sommet de la Francophonie l’année dernière.

Pour leur part, les banquiers ne veulent pas laisser passer cette opportunité. À part d’être un carrefour des investisseurs et consommateurs, le salon est aussi le lieu de rencontres de l’offre et de la demande. C’est un endroit propice pour eux de proposer leur soutien financier dans l’acquisition de biens immobiliers. La banque BNI Madagascar, par exemple, propose une offre très alléchante. Toute sa gamme de crédits immobiliers est proposée à 9,95%, par an, un taux spécial salon.

Lova Rafidiarisoa