Enfin. L’évènement devait se tenir en octobre au palais des sports. Il se tient finalement à l’hôtel de ville Analakely, à partir d’aujourd’hui. La première édition du Salon de la Microfinance, des Banques et des Assurances ou S’MBA Madagascar rassemblera, jusqu’à demain, les acteurs opérant dans le circuit financier.

Les institutions de microfinance, les établissements de crédit, les banques et les compagnies d’assurances ainsi que les établissements se spécialisant dans les services de « mobile banking », de transfert d’argent et d’épargne, participeront ainsi à cette grande première.

e-commerce

Durant cet événement, la numérisation ainsi que la dématérialisation monétique seront au centre des débats. S’adressant au public de tous les horizons, S’MBA première édition est ainsi dédié aux particuliers, entrepreneurs, fonctionnaires, agriculteurs, commerçants, artisans, transporteurs.

Cependant, comme l’évolution technologique l’exige, le e-commerce sera plutôt mis en avant par rapport aux systèmes d’échange financier standard. Un concept qui améliorera sûrement le faible taux de bancarisation enregistré dans la Grande île, avec près de 5% de la population en ce moment. Rendez-vous est donné ce jour et demain pour redécouvrir le monde de la microfinance malgache

H.R.