Clin d’œil aux touristes Chinois. La Chine sera l’invitée de marque de la sixième édition du salon Interna­tional Tourism Fair Mada­gascar (ITM). L’évènement se tiendra du 08 au 11 juin 2017 au Village Voara (ex-Francophonie) à Andoha­tapenaka. Le but des organisateurs, l’Office national du tourisme de Madagascar (ONTM) et du ministère du Tourisme, est d’attirer le plus grand nombre de touristes chinois à choisir la destination Madagascar.

Réputés comme étant de grands voyageurs, amateurs de luxe et dépensiers, les touristes de l’Empire du milieu représentent une grande potentialité pour le secteur tourisme, et sont très convoités. Les touristes chinois ont dépensé, en 2014, la somme de 140 milliards de dollars dans le monde, dont plus de la moitié en achats de souvenirs.

Depuis sa première édition, le salon ITM est un vecteur de promotion de la destination Madagascar. Actuellement, les préparatifs sont en bonne voie et les espaces se remplissent rapidement. Le taux de remplissage des stands du côté « Village tourisme » est à 81 %.

L.R.