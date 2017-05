Les organisateurs de l’ITM entendent mettre le paquet pour faire de cette sixième édition un tremplin du secteur tourisme malgache. Les partenaires et les activités sont variés.

Les partenaires officiels, sponsors exceptionnels et les partenaires médias du salon International Tourism Fair of Madagascar (ITM) ont été présentés hier au village Voara (ex-Francophonie) à Andohatapenaka, lieu choisi pour cette sixième édition qui se tiendra du 8 au 11 juin prochain. Au vu de la longue liste, les organisateurs misent beaucoup sur la communication pour la réussite du salon. Ainsi, les Iles Vanille sont les partenaires officiels du salon, Konstructor Piscine, Telma et Candera sont les sponsors exceptionnels. BOA, Star, Ortana, ODS, l’Aléa des possibles, EDBM, Air Austral, Café de la gare sont les sponsors Gold. Les partenaires médias à savoir Kolo TV, RTA, RFM, VIVA, Newsmada, Dream’in, Midi Madagascar et l’Express de Madagascar contribuent à la réussite du salon, en appuyant la visibilité des activités de l’ONTM autour du salon international. Après la visite des lieux, les partenaires et les exposants ont pu avoir une idée sur les dispositifs de communication sur place ainsi que les animations qui rythmeront les quatre jours de salon.

Plateforme

La gastronomie et la mode auront une place de choix durant ce salon avec des stands, dégustations et animations culinaires avec des chefs de renom tels que chef Lalaina et chef Zo, ou encore un défilé de mode concocté par Michael Vida. Pour les plus courageux, un baptême de plongée, des animations funs et ludiques, tyrolienne et accrobranche seront aussi au menu. Des instants promos et partenaires, des soirées afterwork sont également au programme du salon (ITM). Sans oublier la traditionnelle tombola pour gagner un billet d’avion Tana-Paris-Tana.

Plusieurs conférences axées sur « Les stratégies touristiques et le numérique au service des opérateurs » ponctueront les journées du salon avec des experts de l’organisation mondiale du Tourisme, experts en digital, opérateurs locaux et représentants des offices régionaux du Tourisme et constitueront le panel d’intervenants. Les investissements dans le tourisme seront également discutés. Une grande salle pouvant accueillir cent vingt personnes est à la disposition des conférenciers et du public.

Mirana Ihariliva