L’Office nationale du tourisme de Madagascar annonce la tenue du salon ITM du 8 au 11 juin. Plusieurs touches d’innovation ont été apportées.

Cette année, le salon international Tourism Fair Madagascar (ITM) est placé sous le signe de la « relance définitive de la destination Madagascar ». « Le salon ITM 2017, qui se tiendra cette année du 8 au 11 juin, sera un évènement de relance définitive du tourisme à Madagascar. Pour ce faire, nous allons inviter plus d’une centaine de tour opérateurs du monde entier pour découvrir la destination Madagascar », a annoncé, hier, Joel Randriamandranto, président du conseil d’administration de l’office national du tourisme de Mada­gascar (ONTM), le principal organisateur de l’évènement.

La venue de ces opérateurs touristiques améliorera ainsi l’image de Madagascar. Selon les explications des organisateurs, 25 médias internationaux feront le déplacement à Antananarivo pour couvrir cet évènement touristique. Ce qui donnerait une grande visibilité à l’évènement et aussi aux différents produits touristiques malgaches. Ces professionnels du tourisme et des médias feront des éductours sur différents sites des axes de la RN 2 et de la RN 7. « À l’issue de ces voyages, ils seront les ambassadeurs de la destination et vont la

proposer par la suite aux voyagistes du monde entier », a souligné le Président de l’ONTM.

Innovation

Pour cette sixième édition, les organisateurs veulent apporter des touches d’innovation. Ils ont transféré l’évènement au village Voara, à Andoha­tapenaka Antananarivo.

« Ce transfert nous permet de doubler le nombre des exposants », a souligné notre interlocuteur.

Avec une surface de 15 000m², ce site d’exposition peut accueillir jusqu’à 200 stands d’exposition. Le « village » est même doté d’un grand parking de 400 places. Ce qui leur permet d’organiser plusieurs évènements en parallèle sur trois sites à savoir l’outdoor, les loisirs et artisanat.

Durant les quatre jours de l’évènement, les familles malgaches et les visiteurs étrangers, pourront découvrir des offres de voyages remplies d’aventures et de découvertes à travers la Grande île.

Lova Rafidiarisoa