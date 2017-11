Le grand rendez-vous touristique de France a encore une fois démontré le dynamisme du tourisme mondial. La région Sava s’y est fait connaître.

Fructueux. La participation de la région SAVA au salon international du Tourisme et des Voyages (SITV) organisé tous les débuts du mois de novembre depuis plus de trente ans, a été productive. Plus de vingt-cinq mille visiteurs venus du monde entier ont arpenté le Parc des expositions de Colmar, dans l’Alsace, afin de trouver des opportunités et des perspectives de voyages. « Le SITV offre la possibilité de s’informer et d’échanger avec des grands voyageurs et des professionnels du secteur », précisent les organisateurs à l’ouverture, le 10 Novembre dernier. Globe trotteurs, amateurs de plages, sportifs, aventuriers ou fervents touristes ont trouvé chacun leur bonheur. « C’est la première fois que la région SAVA participe à un événement majeur de ce genre. Mais les résultats sont plus que satisfaisants », explique Germain Raharison, directeur exécutif de l’Office régional du Tourisme (ORT) SAVA. Du 10 au 12 novembre, le stand de Madagascar a été un objet de curiosité pour les tours opérateurs et les touristes, notamment Allemands, Suisses et Français. « La plupart des visiteurs connaissent le grand Sud ou encore la région Boeny, mais sont peu informés sur la destination SAVA », ajoute le directeur de l’ORT de la région de la vanille.

Destination Vanille

« Vendre la région SAVA par tous les moyens ». C’est le leitmotiv qui anime l’équipe présente à Colmar, dirigée par Bruno Lee, président du conseil d’administration de l’ORT Sava. Les circuits vanille, la découverte de la nature, des parcs de Marojejy, Masoala et Daraina, l’agri-tourisme, les tours du lac Antohamaro, ou encore la descente de la rivière Bemarivo en kayak ou en pirogue ont été, entre autres, vantés par les exposants. Les quelques trois cent dix chambres assurent la disponibilité en infrastructures d’accueil.

Le SITV et l’ONG Tourisme sans frontières à travers Solidarissimo ont exposé les bénéfices du Tourisme et de l’économie solidaire. L’unique événement du genre dans toute l’Europe. La région SAVA promeut également le tourisme villageois. Des représentants de l’ONG Tourisme sans frontières viendront en appui à l’office dans la promotion de la région. « Nous avons encore beaucoup à faire », reconnaît Germain Raha­rison « car on compte près de mille cinq cent touristes par an en moyenne et la région n’est accessible confortablement que par voie aérienne ». La RN5A, reliant Ambilobe et Vohémar est quasiment impraticable en période de pluie et la voie maritime Soanierana Ivongo- Maroan­tsetra- Sambava n’est pas encore une ligne touristique exploitable.

La Grande île a, en outre, présenté ses richesses en artisanat, ses belles plages, ses hôtels de luxe et solidaires et ses agences de voyage. Le Maroc, le Bénin, le Cameroun et les Comores ont été les concurrents africains directs de Madagascar à cette 33e édition du salon du Tourisme et des Voyages en France.

Mirana Ihariliva