La dématérialisation monétaire ainsi que la bancarisation populaire auront été les axes définissant cette première édition du salon Expofinance.

Numérisation. Le mot était sur toutes les lèvres lors de l’ouverture officielle de la première édition du salon Expofinance qui s’est tenue hier, au Carlton Anosy. Ce salon dédié à la monétique ainsi qu’aux services financiers et aux assurances, continue encore aujourd’hui, et aura été pour les visiteurs, une occasion de se tenir au courant de toutes les informations nécessaires concernant les possibilités en matière d’utilisation des services financiers à Madagascar, que ce soit en extension d’activités, création d’entreprises et startup, prêts, ou utilisation des services financiers ainsi que leurs balises.

Par ailleurs, la promotion de l’aspect technologique de la monétique était aussi parmi les priorités de la plupart des exposants du salon. En ce sens, différents partenariats entre institutions se sont démarqués pour la promotion de la dématérialisation de la monnaie, notamment entre la BFV-Société Générale, le groupe Telma et la startup Ariary Net, pour l’utilisation de masse du concept de mobile Money. Il en est de même de la numérisation des systèmes de gestion des institutions publiques à l’image du SIGMP ou système informatisé de gestion des marchés publics.

Éducation monétaire

Ainsi, cette idée de dématérialisation de la monnaie, qui est déjà en marche, serait une opportunité pour tous les acteurs de la finance, qui se porteront en tant que régulateurs, et levier de croissance de l’économie malgache. Une idée qui arrive à point nommé dans la mesure où le décret d’application de la loi numéro 2016-056 sur la monnaie électronique et l’établissement de cette monnaie fut annoncé lors du dernier conseil de gouvernement, au titre du ministère des finances et du budget.

Dans le contexte actuel, un faible taux de bancarisation dans la Grande île, soit à peu près 4 %, est relevé, selon la banque centrale. « Les usagers des banques et des établissements financiers de Madagascar, les petites et moyennes entreprises ont également besoin d’être éduqués et informés un peu plus sur le secteur financier, sur la valeur de la monnaie et sur la culture bancaire », souligne Matthieu Macé, Administrateur général de Telma money.

Harilalaina Rakotobe