La première édition du salon de la monétique, des services financiers et des assuran­ces qui se tiendra à partir de demain à l’hôtel Carlton, propose des financements.

Appel à projets. Cette fois-ci, ce sont les investisseurs qui cherchent des projets à financer. L’association malgache des Investisseurs en capital-risque (AMIC), en l’occurrence, dispose d’un portefeuille de 450 millions de dollars et cherche preneurs. « L’AMIC, composée d’investisseurs et d’action­naires malgaches et étrangers, exposera la nature et les

critères des financements éli­gibles, lors d’une conférence, le mercredi après-midi au Carlton », a fait savoir Mandimby Randriamisari­soa, de Premium publicix, partenaire en communication du Salon Expofinance Madagascar.

L’AMIC appuie déjà une vingtaine d’entreprises à Madagascar et une séance de présentation de « Success stories » de ces entreprises, se tiendra également lors de cet événement. Ce genre d’investissements en capital-risque attend un retour sur investissement rentable, souvent proposé avec des conditions trop contraignantes pour les entreprises innovantes ou en phase de démarrage. Le financement prendra souvent la forme d’une entreprise de participation au capital des entreprises.

Appréhensions

« Le coût d’investissement en capital réalisé avec des capitaux propres ou des crédits d’institutions financières, utile au démarrage ou au développement des entreprises, constitue fréquemment des blocages », avance un économiste, membre du CREM (Centre de réflexions des économistes de Mada­gasca). « Sans négliger la crainte renforcée par l’élévation des taux de remboursement des crédits bancaires », ajoute-t-il.

« Tout investissement constitue déjà un risque », apprend-on d’un financier.

Le salon Expofinance qui se tiendra du 27 au 29 septembre au Carlton promet d’apporter des réponses à ces genres d’appréhensions. Une vingtaine de stands sur les services financiers, les institutions financières, les assurances et le secteur monétique y seront présents afin de rendre le secteur accessible au grand public. « Des rénovations technologiques, des services innovants et des présentations d’une panoplie de garanties financières marqueront en outre ce salon », précise Premium publicix. L’on apprend que l’obtention des cartes bancaires se fera d’une manière instantanée et n’attendra plus quarante cinq jours comme auparavant. L’événement revêtira un caractère régional vu la participation d’acteurs mauriciens comme Birger, solutions technologiques.

Mirana Ihariliva