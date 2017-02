Les professionnels du tourisme malgache misent beaucoup sur l’Interna­tionale Tourismus Börse (ITB).

Une forte participation. Madagascar annonce sa participation à l’un des plus grands salons internationaux du tourisme. Des professionnels du tourisme feront le déplacement à Berlin, lors de l’Interna­tionale Tourismus Börse (ITB) qui se tiendra dans cette ville allemande du

08 au 12 mars 2017.

Cet évènement laisse une grande opportunité pour les acteurs locaux de faire la promotion de la destination Madagascar. Les spécialistes annoncent même que l’ITB, avec ses 120000 visiteurs professionnels et quelque 10000 exposants, reste un salon incontournable pour le marché du tourisme. Plus de 187 pays y seront représentés.

Engouement

C’est pourquoi, des tours opérateurs, des professionnels de l’hôtellerie, la compagnie Air Madagascar, ainsi que l’Office national du tourisme de Madagascar (ONTM) et des offices régionaux occuperont le stand Madagascar à ce grand évènement international. D’après un com­muniqué de l’ONTM, une conférence de presse pour faire découvrir la destination Madagascar sera organisée le 9 mars au Parc des Exposi­tions « Messe Berlin ». Elle sera suivie d’une table ronde avec les tours opérateurs émet­teurs importants en Allemagne, Autriche et Suisse.

L’ITB Berlin est le plus grand salon en Europe dédié au tourisme. Toute la gamme de voyages y sont présentés comme les pays, les destinations, les voyagistes, les systèmes de réservation, de transport.

En 2016, pendant cinq jours, le Salon a enregistré un nombre record de visiteurs professionnels, avec environ 120 000 personnes contre 115 000 en 2015, et a réuni 10 000 entreprises issues de 187 pays.

Pour le marché allemand, les actions de promotion seront surtout focalisées sur le birdwatching et la plongée. L’Allemagne est un marché émetteur prioritaire pour Madagascar, dans la mesure où les touristes allemands font partie du top 10 mondial des touristes les plus dépensiers, lorsqu’ils voyagent à l’étranger.

Lova Rafidiarisoa