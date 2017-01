Antananarivo accueillera le premier Salon du tourisme d’aventure. Organisé par Boogie Events le 21 janvier, l’évènement sera une grande opportu­nité pour découvrir les produits dédiés aux séjours sportifs et d’aventure à Madagascar. Ce sera un lieu de rencontre entre les opérateurs touristiques, présents partout dans l’île et triés sur le volet en raison de leur sérieux et de leur professionnalisme avéré, et les amateurs d’aventure et de sport extrême. Plusieurs activités y seront présentées comme le kitesurf, le trekking, la plongée sous-marine…